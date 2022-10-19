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Relembre os pontos-chave da 1ª temporada de Big Shot e se prepare para a nova fase da série

19 de outubro de 2022
19 de outubro de 2022

Antes de partir para os novos episódios da 2ª temporada de Big Shot, lembre dos principais acontecimentos desta série.


A 2ª temporada da série Big Shot: Treinador de Elite chegou com mais aventuras do querido e temperamental treinador de basquete Marvyn Korn, interpretado por John Stamos.

Com os novos episódios estreando no serviço de streaming, relembre, a seguir, alguns dos principais pontos da temporada inicial de Big Shot para se preparar para acompanhar os acontecimentos dos capítulos inéditos.

Big Shot


Big Shot: como tudo começou

No início de Big Shot: Treinador de Elite encontramos Marvyn Korn em seu pior momento: quando ele é expulso do time de basquete masculino da Liga de Esportes Universitários dos Estados Unidos. Em um ponto de descontrole emocional, Marvyn jogou uma cadeira contra o próprio time.

Como “castigo”, ele é colocado para treinar o time de basquete feminino do ensino médio do colégio Westbrook. Apesar de desanimado em voltar a treinar equipes amadoras, Marvyn resolve aproveitar a oportunidade para se redimir e provar que pode retornar ao comando de times grandes.

No entanto, ele logo aprende que a empreitada não será tão fácil quanto ele imaginava. Logo no primeiro dia ele faz a terrível escolha de demitir a estrela do time: Louise Gruzunisky. Marvyn também envergonha uma jogadora, Destiny, pedindo que ela emagreça alguns quilos para jogar melhor.


Big Shot: uma nova amiga

Marvyn também não começa bem o relacionamento com os professores da escola, que logo o rejeitam pelo seu jeito agressivo e antipático. A única que dá uma chance ao treinador é Holly (Jessalyn Gilsig), sua assistente técnica.

Os dois vão juntos beber em um bar e acabam descobrindo que ambos possuem uma vida romântica parecida: tiveram casamentos fracassados e, agora, precisam lidar com a solidão e a dificuldade de voltar a namorar.

Enquanto Marvyn admite que deixou o basquete tomar conta de sua vida, o que fez com que ele negligenciasse seu antigo relacionamento, Holly conta que cometeu um erro ao trair o ex-marido.

Big Shot


Big Shot: criando laços com o time

Marvyn também tem um relacionamento complicado com a diretora da escola, Sherilyn Thomas (Yvette Nicole Brown), uma mulher que sabe muito bem onde e como encerrar uma conversa da qual ela não está gostando.

Aos poucos, observamos como Marvyn vai criando laços de amizade com as jogadoras da equipe, aprendendo a motivá-las da maneira certa. Seu trabalho começa a dar resultados e o time melhorando nos campeonatos, o que faz com que o corpo docente da escola comece a olhar Marvyn com novos olhos.


Big Shot: vida pessoal agitada

Na 1ª temporada é possível ver que não é só sobre a vida profissional de Marvyn que se trata Big Shot: Treinador de Elite. Também vemos como ele recebe sua filha, Emma Korn (Sophia Mitri Schloss), quando a mãe dela vai trabalhar na Itália e a jovem se muda para a casa dele, na Califórnia.

Apesar de amar muito a filha, Marvyn começa a ter dificuldades para adaptar seu estilo de vida de divorciado para uma rotina com uma adolescente em casa. Os dois entram em conflito quando Marvyn percebe que é muito mais fácil treinar um time de basquete do que entender a cabeça de uma garota de 14 anos.

Big Shot


Big Shot: equilíbrio entre o esporte e a família

No final da 1ª temporada, cada personagem tenta resolver seus principais conflitos. Marvyn percebe que o basquete não pode ser sua prioridade para sempre. Ele se dá conta disso quando Emma passa em uma audição para participar de uma peça.

Ao longo dos episódios, o treinador já vinha aprendendo a encontrar um equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. A equipe começa a confiar nele e Marvyn consegue atrair a atenção da Universidade da Califórnia, que quer contratá-lo como seu novo treinador.

Mas depois de ponderar os prós e contras, ele recusa o emprego. “Teria sido o certo para minha carreira, era o cargo que eu pensei que queria, mas seria errado com todos vocês e também com Emma. Finalmente, percebi esse emprego que era errado para mim”, diz Marvyn para o time e para a filha, no meio do jogo final de Westbrook.


Big Shot: mudança de rumos

Motivadas pelo treinador que decidiu se sacrificar por elas, a equipe de Westbrook ganha a competição, trazendo o troféu para Marvyn. Tudo parece ir bem, até Holly (a assistente técnica) receber uma oferta para treinar o time rival e a aceitar.

Agora, na 2ª temporada, veremos como os dois antigos companheiros de time irão se dar quando estiverem de lados opostos na quadra. Além disso, saberemos como vai a vida de Emma e seus objetivos teatrais e como as garotas de Westbrook irão lidar com a nova fama de vencedoras.

Big Shot


Não perca Big Shot

Confira os dez novos episódios de Big Shot na 2ª temporada.

Big Shot é estrelada por John Stamos, Jessalyn Gilsig, Sophia Mitri Schloss, Nell Verlaque e outros artistas que retornam para a nova fase. Além disso, o elenco da temporada é reforçado com novos nomes: Sara Echeagaray, Samuel-Taylor e Charlie Hall.

Verifique a classificação indicativa. As datas podem estar sujeitas a eventuais modificações de programação. Verifique as datas e disponibilidade em seu território.

*Atualmente este conteúdo não está mais disponível no Disney+

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