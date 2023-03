Relembre os pontos-chave da 1ª temporada de Big Shot e se prepare para a nova fase da série

Antes de partir para os novos episódios da 2ª temporada de Big Shot, lembre dos principais acontecimentos desta série exclusiva do Disney+.

A 2ª temporada da série Big Shot: Treinador de Elite chegou este mês ao Disney+ com mais aventuras do querido e temperamental treinador de basquete Marvyn Korn, interpretado por John Stamos.

Com os novos episódios estreando no serviço de streaming, relembre, a seguir, alguns dos principais pontos da temporada inicial de Big Shot para se preparar para acompanhar os acontecimentos dos capítulos inéditos.







Big Shot: como tudo começou

No início de Big Shot: Treinador de Elite encontramos Marvyn Korn em seu pior momento: quando ele é expulso do time de basquete masculino da Liga de Esportes Universitários dos Estados Unidos. Em um ponto de descontrole emocional, Marvyn jogou uma cadeira contra o próprio time.

Como “castigo”, ele é colocado para treinar o time de basquete feminino do ensino médio do colégio Westbrook. Apesar de desanimado em voltar a treinar equipes amadoras, Marvyn resolve aproveitar a oportunidade para se redimir e provar que pode retornar ao comando de times grandes.

No entanto, ele logo aprende que a empreitada não será tão fácil quanto ele imaginava. Logo no primeiro dia ele faz a terrível escolha de demitir a estrela do time: Louise Gruzunisky. Marvyn também envergonha uma jogadora, Destiny, pedindo que ela emagreça alguns quilos para jogar melhor.



Big Shot: uma nova amiga

Marvyn também não começa bem o relacionamento com os professores da escola, que logo o rejeitam pelo seu jeito agressivo e antipático. A única que dá uma chance ao treinador é Holly (Jessalyn Gilsig), sua assistente técnica.

Os dois vão juntos beber em um bar e acabam descobrindo que ambos possuem uma vida romântica parecida: tiveram casamentos fracassados e, agora, precisam lidar com a solidão e a dificuldade de voltar a namorar.

Enquanto Marvyn admite que deixou o basquete tomar conta de sua vida, o que fez com que ele negligenciasse seu antigo relacionamento, Holly conta que cometeu um erro ao trair o ex-marido.







Big Shot: criando laços com o time

Marvyn também tem um relacionamento complicado com a diretora da escola, Sherilyn Thomas (Yvette Nicole Brown), uma mulher que sabe muito bem onde e como encerrar uma conversa da qual ela não está gostando.

Aos poucos, observamos como Marvyn vai criando laços de amizade com as jogadoras da equipe, aprendendo a motivá-las da maneira certa. Seu trabalho começa a dar resultados e o time melhorando nos campeonatos, o que faz com que o corpo docente da escola comece a olhar Marvyn com novos olhos.



Big Shot: vida pessoal agitada

Na 1ª temporada é possível ver que não é só sobre a vida profissional de Marvyn que se trata Big Shot: Treinador de Elite. Também vemos como ele recebe sua filha, Emma Korn (Sophia Mitri Schloss), quando a mãe dela vai trabalhar na Itália e a jovem se muda para a casa dele, na Califórnia.

Apesar de amar muito a filha, Marvyn começa a ter dificuldades para adaptar seu estilo de vida de divorciado para uma rotina com uma adolescente em casa. Os dois entram em conflito quando Marvyn percebe que é muito mais fácil treinar um time de basquete do que entender a cabeça de uma garota de 14 anos.







Big Shot: equilíbrio entre o esporte e a família

No final da 1ª temporada, cada personagem tenta resolver seus principais conflitos. Marvyn percebe que o basquete não pode ser sua prioridade para sempre. Ele se dá conta disso quando Emma passa em uma audição para participar de uma peça.

Ao longo dos episódios, o treinador já vinha aprendendo a encontrar um equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. A equipe começa a confiar nele e Marvyn consegue atrair a atenção da Universidade da Califórnia, que quer contratá-lo como seu novo treinador.

Mas depois de ponderar os prós e contras, ele recusa o emprego. “Teria sido o certo para minha carreira, era o cargo que eu pensei que queria, mas seria errado com todos vocês e também com Emma. Finalmente, percebi esse emprego que era errado para mim”, diz Marvyn para o time e para a filha, no meio do jogo final de Westbrook.



Big Shot: mudança de rumos

Motivadas pelo treinador que decidiu se sacrificar por elas, a equipe de Westbrook ganha a competição, trazendo o troféu para Marvyn. Tudo parece ir bem, até Holly (a assistente técnica) receber uma oferta para treinar o time rival e a aceitar.

Agora, na 2ª temporada, veremos como os dois antigos companheiros de time irão se dar quando estiverem de lados opostos na quadra. Além disso, saberemos como vai a vida de Emma e seus objetivos teatrais e como as garotas de Westbrook irão lidar com a nova fama de vencedoras.







Não perca Big Shot no Disney+

Confira os dez novos episódios de Big Shot na 2ª temporada já disponíveis exclusivamente no Disney+.

Big Shot é estrelada por John Stamos, Jessalyn Gilsig, Sophia Mitri Schloss, Nell Verlaque e outros artistas que retornam para a nova fase. Além disso, o elenco da temporada é reforçado com novos nomes: Sara Echeagaray, Samuel-Taylor e Charlie Hall.