Restaurantes no Fim do Mundo: Kristen Kish conhece chefs nos lugares mais remotos da Terra

Um dos episódios da nova série gastronômica do Disney+ mostra um restaurante no Brasil. Confira!



A renomada chef Kristen Kish está pronta para visitar restaurantes que prosperam nos locais mais remotos e inusitados do planeta em Restaurantes no Fim do Mundo, a nova série documental produzida pela National Geographic que está disponível no Disney+.

Conheça os detalhes e viaje pelo mundo em diferentes paisagens, culturas, sabores e aromas!





Sobre o que é a série Restaurantes do Fim do Mundo?



Administrar qualquer restaurante bem-sucedido exige organização e muito trabalho. Já aqueles que estão no meio da natureza enfrentam um desafio à parte.

Curiosa para conhecer esses aventureiros da culinária, Kristen Kish viaja a locais remotos e descobre como esses chefs superam desafios formidáveis para preparar comidas deliciosas.

Em um dos episódios, a chef de cozinha ajuda a preparar pratos criativos em meio ao frio do Ártico. O Brasil também aparece na série quando ela vai conhecer um restaurante que funciona em um barco no mar, em Paraty, no Rio de Janeiro.





Junte-se a Kish em busca de novas histórias gastronômicas em Restaurantes no Fim do Mundo. Todos os quatro episódios da 1ª temporada já estão disponíveis no serviço de streaming.