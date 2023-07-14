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NOVIDADES DISNEY+

Restaurantes no Fim do Mundo: Kristen Kish conhece chefs nos lugares mais remotos da Terra

14 de julho de 2023
14 de julho de 2023

Um dos episódios da nova série gastronômica do Disney+ mostra um restaurante no Brasil. Confira!


A renomada chef Kristen Kish está pronta para visitar restaurantes que prosperam nos locais mais remotos e inusitados do planeta em Restaurantes no Fim do Mundo, a nova série documental produzida pela National Geographic que está disponível no Disney+.

Conheça os detalhes e viaje pelo mundo em diferentes paisagens, culturas, sabores e aromas!

Sobre o que é a série Restaurantes do Fim do Mundo?


Administrar qualquer restaurante bem-sucedido exige organização e muito trabalho. Já aqueles que estão no meio da natureza enfrentam um desafio à parte.

Curiosa para conhecer esses aventureiros da culinária, Kristen Kish viaja a locais remotos e descobre como esses chefs superam desafios formidáveis para preparar comidas deliciosas.

Em um dos episódios, a chef de cozinha ajuda a preparar pratos criativos em meio ao frio do Ártico. O Brasil também aparece na série quando ela vai conhecer um restaurante que funciona em um barco no mar, em Paraty, no Rio de Janeiro.

Aproveite Restaurantes no Fim do Mundo no Disney+


Junte-se a Kish em busca de novas histórias gastronômicas em Restaurantes no Fim do Mundo. Todos os quatro episódios da temporada já estão disponíveis no serviço de streaming.

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