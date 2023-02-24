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Rihanna no Oscar® 2023: cantora apresentará “Lift Me Up”, de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre no palco

24 de fevereiro de 2023
24 de fevereiro de 2023

A performance da cantora foi confirmada para a cerimônia do maior prêmio do cinema mundial, que acontece no dia 12 de março.


A cantora Rihanna está confirmada entre os artistas que se apresentarão na cerimônia do Oscar® 2023. 

A artista irá cantar, ao vivo, “Lift Me Up”, tema de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. A música levou Rihanna a conquistar sua primeira indicação ao Oscar® na categoria de Melhor Canção Original.

Lift Me Up” foi escrita como uma homenagem à vida e ao legado de Chadwick Boseman, o eterno Pantera Negra. A perda precoce do ator gerou grande comoção entre fãs e colegas de profissão.

Com produção de Ludwig Göransson, a música-tema do filme da Marvel marca o início de uma nova fase na carreira da cantora, que estava há seis anos sem fazer nenhum lançamento.

Depois da surpreendente performance no Super Bowl, a expectativa e a atenção dos fãs agora se voltam para a participação de Rihanna no Oscar®, marcado para o dia 12 de março.


Pantera Negra Wakanda para Sempre


Aproveite para assistir a Pantera Negra: Wakanda Para Sempre no Disney+


Depois de fazer sucesso na bilheteria mundial, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre chegou com exclusividade ao Disney+

Além de Melhor Canção Original, o filme também concorre em outras quatro categorias do Oscar®, incluindo Melhor Atriz Coadjuvante (Angela Bassett).

Prepare-se para a apresentação de Rihanna assistindo ao filme e se emocionando com essa história marcante.

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