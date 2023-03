Rihanna no Oscar® 2023: cantora apresentará “Lift Me Up”, de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre no palco

A performance da cantora foi confirmada para a cerimônia do maior prêmio do cinema mundial, que acontece no dia 12 de março.



A cantora Rihanna está confirmada entre os artistas que se apresentarão na cerimônia do Oscar® 2023.

A artista irá cantar, ao vivo, “Lift Me Up”, tema de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. A música levou Rihanna a conquistar sua primeira indicação ao Oscar® na categoria de Melhor Canção Original.

“Lift Me Up” foi escrita como uma homenagem à vida e ao legado de Chadwick Boseman, o eterno Pantera Negra. A perda precoce do ator gerou grande comoção entre fãs e colegas de profissão.

Com produção de Ludwig Göransson, a música-tema do filme da Marvel marca o início de uma nova fase na carreira da cantora, que estava há seis anos sem fazer nenhum lançamento.

Depois da surpreendente performance no Super Bowl, a expectativa e a atenção dos fãs agora se voltam para a participação de Rihanna no Oscar®, marcado para o dia 12 de março.









Aproveite para assistir a Pantera Negra: Wakanda Para Sempre no Disney+





Depois de fazer sucesso na bilheteria mundial, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre chegou com exclusividade ao Disney+.

Além de Melhor Canção Original, o filme também concorre em outras quatro categorias do Oscar®, incluindo Melhor Atriz Coadjuvante (Angela Bassett).

Prepare-se para a apresentação de Rihanna assistindo ao filme e se emocionando com essa história marcante.

Para não perder nenhuma novidade sobre o Universo Cinematográfico Marvel (UCM), acesse Marvel Insider.