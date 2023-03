Ruth Carter faz história ao ganhar o Oscar® por Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Com a estatueta, a figurinista Ruth Carter também se tornou a primeira mulher negra a vencer duas vezes o Oscar em qualquer categoria da premiação.



Em 2019, Ruth Carter se tornou a primeira mulher negra a ganhar um Oscar® de Melhor Figurino por seu trabalho em Pantera Negra. Agora em 2023, ela repetiu o feito ao levar para casa de novo a estatueta por Pantera Negra: Wakanda Para Sempre.

Com isso, Ruth se tornou a primeira pessoa a ganhar um Oscar® tanto pelo filme original quanto por sua sequência. E, ainda, se tornou a primeira mulher negra a ganhar duas vezes em qualquer categoria da premiação de Hollywood.

Para ela, conhecer o personagem, saber o passado, o presente que está sendo retratado no filme e um pouco do futuro é essencial para se desenvolver o caráter dessa pessoa na ficção através de seu figurino.

“Posso trazer a voz e a visão da mulher para os figurinos” disse Carter ao Marvel.com. “O figurino mostra o quão complicadas e poderosas somos – não necessariamente por meio de nossa sexualidade, mas por meio de nossa força e vigor mental”, finaliza ela.









Quem é Ruth Carter





Nascida em Springfield, Massachussets, nos Estados Unidos, Ruth E. Carter é formada em Artes Teatrais pela Hampton University. Em entrevista ao site Marvel.com, ela declarou ser “obcecada” por desenho desde a infância.

Carter também já colaborou com grandes diretores como Spike Lee, com quem fez 14 filmes, além de Ava DuVernay, Lee Daniels e Steven Spielberg.

O nome de Ruth Carter entrou para a História do cinema – literalmente – em 2021, quando foi homenageada pela Câmara do Comércio de Hollywood com uma estrela na famosa Calçada da Fama.

Isso fez dela a primeira figurinista negra – e a segunda em geral – a receber esta homenagem desde a sua criação, em 1960. "Obrigada por ver a profundidade da cultura, da história, da arte e acolher minha visão de Afrofuturismo no léxico do cinema americano", declarou ela na ocasião.





O que é Afrofuturismo para Ruth Carter





Em seu site, Ruth Carter descreve o Afrofuturismo como a “cultura africana e a diáspora usando tecnologia e entrelaçando-a com imaginação, auto expressão e espírito empreendedor”. E é esse conceito que ela busca em suas criações.











Veja o trabalho de Ruth Carter em Pantera Negra





Em Pantera Negra (2018), Ruth Carter conquistou o público com seus figurinos das diversas tribos de Wakanda. Agora em 2022, ela expandiu seu horizonte, trazendo para a tela, também, a beleza da cultura latina ao criar os figurinos de Talokan.

E ambos os trabalhos – Pantera Negra e Pantera Negra: Wakanda Para Sempre – podem ser vistos e revistos online, somente no Disney+. Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!