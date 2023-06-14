Saiba mais sobre a trilha sonora de Indiana Jones e a Relíquia do Destino

O último filme do arqueólogo aventureiro vivido por Harrison Ford estreia nos cinemas dia 29 de junho.
Bastam os primeiros acordes da trilha sonora de Indiana Jones para que todos saibam que a aventura vai começar. O premiado compositor e maestro John Williams criou a atmosfera perfeita para as histórias vividas pelo personagem de Harrison Ford – e Indiana Jones e a Relíquia do Destino não é exceção.
Novo filme de Indiana Jones marca o retorno de John Williams
O lendário compositor de cinema John Williams trouxe sua experiência de volta à franquia Indiana Jones. Isso porque é ele que assina a trilha sonora de Indiana Jones e a Relíquia do Destino.
Indiana Jones e A Relíquia do Destino | Legendado
Assista à estreia de Indiana Jones e a Relíquia do Destino nos cinemas
Falta pouco para acompanhar Indy naquela que talvez seja uma de suas maiores aventuras! Indiana Jones e a Relíquia do Destino estreia dia 29 de junho nos cinemas.
Até lá, aproveite para redescobrir a trilha sonora com a franquia Indiana Jones. Todos os quatro primeiros filmes estão disponíveis no Disney+!