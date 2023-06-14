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Novidades Disney

Saiba mais sobre a trilha sonora de Indiana Jones e a Relíquia do Destino

14 de junho de 2023
14 de junho de 2023

O último filme do arqueólogo aventureiro vivido por Harrison Ford estreia nos cinemas dia 29 de junho.


Bastam os primeiros acordes da trilha sonora de Indiana Jones para que todos saibam que a aventura vai começar. O premiado compositor e maestro John Williams criou a atmosfera perfeita para as histórias vividas pelo personagem de Harrison Ford – e Indiana Jones e a Relíquia do Destino não é exceção.

A estreia do quinto filme da franquia marca mais uma jornada do ator no papel do arqueólogo Indy, e promete conquistar o público também com suas melodias vibrantes.

Confira, a seguir, algumas curiosidades sobre a trilha sonora da nova produção:


Novo filme de Indiana Jones marca o retorno de John Williams 


O lendário compositor de cinema John Williams trouxe sua experiência de volta à franquia Indiana Jones. Isso porque é ele que assina a trilha sonora de Indiana Jones e a Relíquia do Destino.

“John Williams traz um toque especial ao filme: a música”, disse o produtor Frank Marshall em entrevista oficial. “Os temas que ele escreve para esses filmes são tão reconhecíveis e relacionados à produção, é simplesmente incrível”, acrescentou.



Indiana Jones e A Relíquia do Destino | Legendado


Já o próprio John Williams, inicialmente, concordou em compor apenas alguns dos temas da trilha sonora da produção de 2023. Entretanto, assim que começou a compor as peças individuais, logo decidiu escrever a partitura na íntegra.

“O que tentei fazer foi trazer um aspecto nostálgico a esta peça”, destacou Williams, também em entrevista oficial.

Assista à estreia de Indiana Jones e a Relíquia do Destino nos cinemas


 Falta pouco para acompanhar Indy naquela que talvez seja uma de suas maiores aventuras! Indiana Jones e a Relíquia do Destino estreia dia 29 de junho nos cinemas. 

Até lá, aproveite para redescobrir a trilha sonora com a franquia Indiana Jones. Todos os quatro primeiros filmes estão disponíveis no Disney+!

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