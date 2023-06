Saiba mais sobre a trilha sonora de Indiana Jones e a Relíquia do Destino

O último filme do arqueólogo aventureiro vivido por Harrison Ford estreia nos cinemas dia 29 de junho.

Bastam os primeiros acordes dade Indiana Jones para que todos saibam que a aventura vai começar. O premiadocriou a atmosfera perfeita para as histórias vividas pelo personagem de– e Indiana Jones e a Relíquia do Destino não é exceção.

A estreia do quinto filme da franquia marca mais uma jornada do ator no papel do arqueólogo, e promete conquistar o público também com suas