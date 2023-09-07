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NOVIDADES DISNEY+

Saiba quando a animação Elementos estreia no Disney+

7 de setembro de 2023
7 de setembro de 2023

O filme de animação é ambientado na Cidade Elemento e emocionou espectadores de diferentes gerações em sua passagem pelos cinemas. 


Falta pouco! Faísca, Gota e outros personagens divertidos de Elementos estão chegando ao Disney+.

A animação da Disney e Pixar estreia no serviço de streaming no dia 13 de setembro depois de encantar crianças, jovens e adultos nos cinemas de todo o mundo.

Saiba mais informações sobre o filme a seguir.


Qual a história de Elementos?

Os quatro elementos (fogo, água, terra e ar) vivem em harmonia na Cidade Elemento, um mundo fascinante e lar de diversos personagens.

A cidade, no entanto, tem uma regra clara para que a ordem e o equilíbrio se mantenham: elementos diferentes não podem se misturar.

Faísca, uma jovem do elemento fogo, vai colocar essa regra à prova. Isso porque ela cria uma relação especial com o Gota, do elemento água. Juntos, vivem grandes aventuras e descobrem mais sobre eles próprios.


Assista a Elementos no Disney+


Se você viu Elementos no cinema e ficou com vontade de rever, aproveite para assistir no Disney+ a partir de 13 de setembro

Caso ainda não tenha assistido, é a sua grande chance de reunir toda a família e se emocionar com essa história incrível!

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