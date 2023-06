Tá Tudo Certo traz um elenco de atores e músicos talentosos para contar uma história emocionante. Confira mais informações!



Uma história cheia de música, jovens talentos conhecidos do público, muita emoção - e mais música ainda! Essa é a série brasileira Tá Tudo Certo, nova produção brasileira.

Os quatro episódios serão lançados simultaneamente e trazem um enredo divertido, cativante e cheio de reflexões sobre a vida e relacionamentos pessoais.







Qual a história de Tá Tudo Certo?





Pedro (Pedro Calais) é um rapaz apaixonado por música que sonha em construir uma carreira de sucesso na área.

No entanto, por insistência dos seus pais, ele vai fazer faculdade de Direito e o mais próximo que chega do seu sonho é o estágio no departamento jurídico de uma grande gravadora.

O protagonista vê sua vida mudar ao conhecer Ana (Ana Caetano), uma garota que está fazendo sucesso na internet com as suas produções musicais. Ao lado dela, Pedro encontra uma chance de também se tornar um músico.

Entretanto, a situação fica mais complicada quando Toni (Toni Garrido), o chefe de Pedro, fica sabendo da proximidade do rapaz com Ana e faz a ele uma proposta tentadora.

Se Pedro conseguir convencer Ana a assinar com a gravadora, Toni dará uma chance ao protagonista de também ter um contrato como músico da gravadora. Ou seja, é a grande oportunidade que Pedro sempre quis!

Nessa jornada de amadurecimento e autodescoberta, Pedro irá descobrir o real significado do que é ter sucesso na vida.







Quem está no elenco de Tá Tudo Certo





Tá Tudo Certo reúne um talentoso elenco composto por atores e cantores famosos que dão ainda mais realismo e emoção a essa envolvente história ambientada no universo musical.

Além de Pedro Calais (do grupo Lagum), Ana Caetano (da dupla Anavitória) e o cantor Toni Garrido, estão na série outros músicos, como Vitão, Clara Buarque, Julia Mestre (Bala Desejo), Gita Delavy, Lucas Mamede, Feio e Cynthia Senek.

Outros grandes nomes conhecidos também fazem participações especiais: Vitória Falcão, Manu Gavassi, Agnes Nunes, Sandra de Sá, Jovem Dionísio, Hotelo e a skatista campeã mundial e medalhista olímpica Rayssa Leal.

A direção da série é de Felipe Simas, que também assina a produção executiva de Tá Tudo Certo.