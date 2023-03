Saiba tudo que vem da Marvel

Séries animadas, comebacks e muito mais.

Dias atrás o aniversário da Disney+ foi comemorado com o Disney+ Day, um dia cheio de surpresas e anúncios para os fãs da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e muito mais. Sem dúvida, um dos segmentos mais emocionantes pertenceu aos Estúdios Marvel, o que confirmou muitas das produções animadas e de live-action que veremos na plataforma durante os próximos anos.



Em primeiro lugar, foi anunciado o retorno do X-Men animado com X-Men 97, a série. O show dará continuidade aos eventos da série clássica dos anos 90 e tem estreia marcada para 2023. Também foram apresentados os logotipos de Moon Knight, a série estrelada por Oscar Isaac, She-Hulk, com Tatiana Maslani e Ms. Marvel, que chega em meados de 2022.



Foi confirmada uma segunda temporada de What If...?. Lembre-se de que todos os episódios da primeira estão completos e disponíveis no Disney +. Outra série animada que chegará na plataforma é Spider-Man: Freshman Year, que ainda não tem data, mas já é uma das mais esperadas pelos fãs do super-herói aracnídeo.



Entre os novos logotipos também está I am Groot, Ironheart, Echo e Agatha: House of Harkness, a série estrelada por Kathryn Hahn (Wandavision) que promete uma nova história para a vilã. Por fim, a Marvel Studios também anunciou o Marvel Zombies (a série) e lembrou ao público da chegada de Secret Invasion.

Para saber mais sobre o que vem por aí, você pode entrar no Disney + e encontrar o vídeo de mais de 14 minutos com o passado, presente e futuro de MCU. Esta pré-visualização especial inclui as primeiras imagens de Moon Knight, She-Hulk e muito mais.