Samuel L. Jackson fala sobre a relação entre Nick Fury e Priscilla em Invasão Secreta

A nova série da Marvel Studios revela um lado pouco conhecido do espião. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Desde sua estreia, a série Invasão Secreta trouxe diversas revelações surpreendentes para o Disney+. O episódio 2 da produção nova da Marvel Studios pegou muitos fãs de surpresa ao mostrar a relação entre Nick Fury (Samuel L. Jackson) e Priscilla, vivida por Charlayne Woodard.

O ator falou ao site Marvel.com sobre esse lado mais “suave” de seu personagem. “[Ser marido] pode ser mais difícil do que a outra vida que ele tem! Aparentemente, não é fácil morar naquela casa com ele.”

A seguir, saiba um pouco mais sobre esse relacionamento:





O casamento com Priscilla e a vida secreta de Nick Fury



No episódio 3, o público descobre que Priscilla é o nome humano de Varra, uma Skrull com quem Nick trabalhava na tentativa de encontrar um lar para a nação alienígena desabrigada. É Varra, inclusive, quem apresenta Nick a Gravik (Kingsley Ben-Adir) no passado.

“É bom que o público saiba que Fury tem alguém e ele não está sozinho na luta ou no mundo, e pode ser ainda melhor que eles saibam que esse alguém é um Skrull”, destacou o ator ao site Marvel.com.

No entanto, fica claro, também, que as coisas entre Fury e Priscilla não estão muito bem. E não apenas pelo tempo que os dois passaram separados, mas porque depois do blip, Nick preferiu se manter distante física e emocionalmente, indo trabalhar na estação espacial.

Os anos passaram e tanto Nick Fury quanto Priscilla já não são mais os mesmos. No entanto, a pergunta que fica é: será que um ainda pode confiar totalmente no outro?

Samuel L. Jackson, no entanto, enfatiza que aconteça o que acontecer, Fury sempre amará Priscilla. “Todo mundo ama alguém que lhes dá a oportunidade de baixar suas defesas, de se abrir para a dor da perda ou a alegria de pertencer, e ela [Priscilla] é essa pessoa, mesmo que seja um tipo torturante de romance.”

“Nick Fury ama alguém, e sofre de solidão quando ela não está por perto”, conclui o ator.







A amizade entre Samuel L. Jackson e Charlayne Woodard





O relacionamento entre Nick e Priscilla vai além das telas, uma vez que os atores Jackson e Charlayne são amigos de longa data. “Nós nos conhecemos há bastante tempo”, revela o ator.

Segundo Jackson, os dois se conheceram ainda na juventude, quando faziam teatro em Nova York, nos Estados Unidos.

Além de atriz, Woodard também é cantora e bailarina. “Ela é uma atriz incrível. Quando a escalaram, fiquei muito feliz em saber que Charlayne é muito amiga da minha esposa. Assim, ela não precisava se preocupar com toda essa coisa de romance no set”, brincou o ator.





Veja o desenrolar dos fatos entre Nick Fury e Priscilla em Invasão Secreta, no Disney+



Será que esse “skrullmance” – ou romance Skrull – vai superar a rebelião liderada por Gravik? Será que Nick pode mesmo confiar em sua esposa? Como esse relacionamento irá se desenrolar após tanto tempo? Há muitas dúvidas em torno dessa relação.

Para saber a resposta dessas e de outras perguntas, somente assistindo a Invasão Secreta. A cada quarta-feira, um novo episódio estreia com exclusividade no Disney+.

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), visite sempre o Marvel Insider!