Selena Gomez, Demi Lovato e mais: 5 atrizes que passaram pelo Disney Channel

Relembra o início de carreira nos tempos de filmes e séries do Disney Channel de algumas das suas artistas favoritas!



Que nomes como Demi Lovato e Selena Gomez fazem sucesso nos palcos e nas telas, todo mundo já sabe. Outra coisa que as duas têm em comum, no entanto, é que ambas começaram no Disney Channel!

Quer outro dado interessante? As duas podem ser vistas no Disney+, em início de carreira, com os shows que a levaram ao estrelato. Mas não só elas! Confira, a seguir, outras artistas que começaram ainda crianças no Disney Channel e hoje são verdadeiros sucessos!









Demi Lovato canta e encanta no Disney Channel desde os tempos de Camp Rock



Sucesso de 2008, o filme Camp Rock marca não apenas o começo do sucesso de Demi Lovato, mas também dos Jonas Brothers. Na trama, ela interpreta Mitchie, uma jovem que sonha em participar do acampamento musical Camp Rock.

Quando, enfim, ela tem a chance, a jovem percebe que esse mundo não é bem como ela pensava. Após passar por uma incrível reviravolta, Mitchie aprende a importância de ser verdadeira consigo mesma.

O sucesso de Camp Rock foi tão grande que, em 2010, foi lançada a sequência: Camp Rock 2: The Final Jam.









Selena Gomez conquistou o mundo em Os Feiticeiros de Waverly Place



Muito antes de fazer um podcast e investigar assassinatos em Only Murders in the Building (disponível no Star+), foi no papel da jovem – e travessa! – Alex Russo que Selena Gomez despontou para o grande público.

Na série que durou entre 2007 e 2010, Alex faz parte da família Russo, donos de uma cafeteria comum na cidade em que vivem. Contudo, eles têm um segredo: são feiticeiros, e a jovem, assim como seus irmãos, ainda estão em treinamento nas artes da feitiçaria!









Seu nome é Zendaya, mas pode chamá-la de Agente K.C.!



Atualmente, Zendaya pode ter se tornado um ícone como MJ no Universo Cinematográfico Marvel (UCM), ao lado de Tom Holland, mas ela já enfrentava aventuras e perigos bem antes!

No Disney Channel, a atriz estrelou a série No Ritmo, ao lado de Bella Thorne. Contudo, um dos grandes destaques da carreira de Zendaya foi o papel de K.C. Cooper, em Agente K.C., uma agente secreto que cresceu em uma família de espiões e participa das mais insanas missões!









Hilary Duff fez os fãs sonharem em serem como Lizzie McGuire



O ano era 2001 e o Disney Channel apresentava ao mundo, na época, a jovem Hilary Duff no papel de Lizzie McGuire, uma jovem com muitos amigos, uma boa família e alguns problemas para lidar.

A série acompanha o dia a dia dessa adolescente enquanto ela descobre seu lugar no mundo e se mete em confusões! Duff estrela também o filme Lizzie McGuire: Um Sonho de Popstar, de 2003.









Miley Cyrus, a eterna Hannah Montana



Difícil encontrar alguém que era criança ou adolescente no início dos anos 2000 que não seja fã de Hannah Montana. E mesmo quem não acompanhava a série, certamente conhecce Miley Cyrus, cantora de hits como “Flowers”.

Não apenas todas as temporadas de Hannah Montana estão no Disney+, como no serviço de assinatura você ainda encontra o recente show-documentário Miley Cyrus: Endless Summer Vacation (Backyard Sessions), no qual a artista apresenta seu mais novo disco.