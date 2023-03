Sempre Fui Eu: a nova série do Disney+ que mistura ficção, música, romance e mistério 

Descubra mais sobre essa produção original colombiana estrelada por Karol Sevilla e que tem uma trama imperdível.

A atriz e cantora Karol Sevilla (de Sou Luna) lidera o elenco da nova produção original colombiana do Disney+, que chega agora ao serviço de streaming com muito a dizer. Sempre Fui Eu tem muita música, mistérios e romance para todos os públicos.

O cantor Pipe Bueno e o famoso ator Christian Tappan completam o trio principal para contar as aventuras de Lupe, vivida por Karol Sevilla, uma garota mexicana cuja vida toma um rumo inesperado quando descobre a morte do seu pai (Tappan), um ídolo musical da Colômbia.

Quando ela viaja para o funeral em Cartagena, as coisas não são o que pareciam ser e ela decide investigar a morte do pai participando de um concurso musical onde há muito mistério, perigo e romance.







Sempre Fui Eu: conheça o elenco





José Julián Gaviria, Simón Savi, Antonio Sanint, Adriana Romero, Juliana Velásquez, Dubán Prado, Alejandro Gutiérrez, Katherine Escobar, Eliana Raventós, Marisol Correa e Felipe Botero completam o elenco desta série feita para aumentar o volume. Sempre Fui Eu estreia no Brasil dia 20 de julho.

Como a música é uma parte muito importante da história de Sempre Fui Eu, há canções originais dos famosos produtores Mauricio Rengifo e Andrés Torres. Com a voz de Karol Sevilla e algumas surpresas, a série traz poderosos ensinamentos de vida.

