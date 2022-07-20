Cancel
Novidades Disney+

Sempre Fui Eu: a nova série do Disney+ que mistura ficção, música, romance e mistério 

20 de julho de 2022
20 de julho de 2022

Descubra mais sobre essa produção original colombiana estrelada por Karol Sevilla e que tem uma trama imperdível.


A atriz e cantora Karol Sevilla (de Sou Luna) lidera o elenco da nova produção original colombiana do Disney+, que chega agora ao serviço de streaming com muito a dizer. Sempre Fui Eu tem muita música, mistérios e romance para todos os públicos.

O cantor Pipe Bueno e o famoso ator Christian Tappan completam o trio principal para contar as aventuras de Lupe, vivida por Karol Sevilla, uma garota mexicana cuja vida toma um rumo inesperado quando descobre a morte do seu pai (Tappan), um ídolo musical da Colômbia.

Quando ela viaja para o funeral em Cartagena, as coisas não são o que pareciam ser e ela decide investigar a morte do pai participando de um concurso musical onde há muito mistério, perigo e romance.

Sempre Fui Eu


Sempre Fui Eu: conheça o elenco

José Julián Gaviria, Simón Savi, Antonio Sanint, Adriana Romero, Juliana Velásquez, Dubán Prado, Alejandro Gutiérrez, Katherine Escobar, Eliana Raventós, Marisol Correa e Felipe Botero completam o elenco desta série feita para aumentar o volume. Sempre Fui Eu estreia no Brasil dia 20 de julho.

Como a música é uma parte muito importante da história de Sempre Fui Eu, há canções originais dos famosos produtores Mauricio Rengifo e Andrés Torres. Com a voz de Karol Sevilla e algumas surpresas, a série traz poderosos ensinamentos de vida.

Após viajar nas aventuras de Sempre Fui Eu, há sempre algo de novo para curtir no Disney+: seja procurando uma nova história de amor, como Sneakerella, uma história adolescente inspiradora, como Better Nate Than Ever, ou conteúdo musical de grandes artistas como Olivia Rodrigo: Driving Home 2U.

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set