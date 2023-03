Sempre Fui Eu: conheça os personagens da nova série do Disney+

Descubra quem é quem nesta cativante produção original Disney+, que apresenta a história de Lupe (Karol Sevilla).

No dia 20 de julho estreia a série adolescente Sempre Fui Eu, uma produção original do Disney+ que tem tudo para se tornar “queridinha” do público. A história é sobre uma jovem chamada Lupe (interpretada pela atriz mexicana Karol Sevilla), que decide investigar as verdadeiras razões por trás da morte de seu pai.

Lupe tem 22 anos quando se muda do México para Colômbia ao saber que o pai, um famoso cantor e compositor, morreu. Lá, ela conhece Noah (Pipe Bueno), que era assistente de seu pai, e resolve ficar no país até descobrir tudo sobre essa morte.

Embora esse mistério seja um dos principais elementos da trama, a série também traz histórias de amor e muita música. Tudo isso somado a um grande elenco com grandes artistas latino-americanos, faz de Sempre Fui Eu uma série divertida e empolgante.

Confira a seguir quem é quem na série Sempre Fui Eu:







Sempre Fui Eu | Teaser Oficial Dublado | Disney+





Quem é quem em Sempre Fui Eu: Lupe (Karol Sevilla)





Lupe, interpretada pela atriz mexicana Karol Sevilla, é uma jovem determinada, corajosa e com um grande coração. Ela é filha de “O Faraó”, como é chamado um dos ídolos musicais mais importantes da Colômbia na música. Nascida e criada no México, ela mora com a mãe, Cecília, enquanto estuda jornalismo na universidade. Além disso, Lupe canta jingles publicitários para ganhar algum dinheiro.

Lupe tem um grande talento para cantar, mas possui uma relação conflitante com a música porque vê o mundo de seu pai com um olhar crítico. Ela tenta evitar os palcos e tudo relacionado à atmosfera do showbiz.







Quem é quem em Sempre Fui Eu: “O Faraó” Silvestre Díaz (Christian Tappan)





Nascido em uma vila costeira de pescadores na Colômbia, Silvestre Díaz (Christin Tappan) carrega a música no sangue e no coração. “O Faraó”, como é conhecido por seu público, é adorado na Colômbia por melhor representar os ritmos típicos da região e cantar sobre emoções, tristezas e alegrias.

Em sua vida pessoal, o lado mulherengo de Silvestre o levou a ser um solteiro convicto, incapaz de manter um relacionamento amoroso mais duradouro. Mesmo assim, “O Faraó” teve dois filhos: Lupe e Pipe. Mas sua vida complicada e sua personalidade egoísta geraram laços paternos cheios de amargura e ressentimento.







Quem é quem em Sempre Fui Eu: Noah (Pipe Bueno)





O personagem Noah (vivido pelo cantor e ator colombiano Pipe Bueno) é o misterioso assistente de “O Faraó” e também o aliado de Lupe para investigar a intrigante morte do famoso cantor.

Desde a infância, Noah se mostrou determinado, independente e ousado – e tinha muito claro para si mesmo que queria se dedicar à música. Perseguindo o sonho de ser cantor, Noah tocou em bares para sobreviver até se tornar o assistente pessoal de Silvestre, ganhando sua confiança e sendo leal ao seu ídolo.







Quem é quem em Sempre Fui Eu: Pipe (José Julián Gaviria)





Pipe (interpretado pelo ator colombiano José Julián Gaviria) é filho de “O Faraó” e meio-irmão de Lupe. Trata-se de um jovem mimado e arrogante, que nunca se sentiu próximo do pai. As tentativas de estreitar os laços entre os dois não deram frutos: o famoso cantor nunca deu ao filho a atenção que ele merecia.



Quem é quem em Sempre Fui eu: Lucas Martin (Antonio Sanint)





Lucas Martin foi o primeiro empresário de “O Faraó” e se tornou seu sócio. É um homem frio, manipulador, inteligente e ambicioso, que se relaciona com as pessoas por conveniência. Seu foco sempre está em conseguir poder e dinheiro. Nos últimos anos de vida de “O Faraó”, teve vários atritos com o cantor.





Quem é quem em Sempre Fui Eu: Wendy Núñez (Adriana Romero)





Dedicada e sempre sorridente, Wendy é a cuidadora e “braço direito” de O Faraó. Ela conhece Lupe desde que nasceu e gosta muito dela. Com Noah, por outro lado, tem um relacionamento conturbado, pois não confia nele.





Quem é quem em Sempre Fui Eu: Charly (Simón Savi)





Charly é amigo de Pipe. Ele vem de uma família muito rica, mas não tem carinho e apoio deles. Para Charly, estar ao lado do filho de “O Faraó” é uma forma direta de alcançar a fama. Ele acredita ser merecedor de fama, reconhecimento e dinheiro.







Quem é quem em Sempre Fui Eu: Sammy (Dubán Andrés Prado)





Excêntrico, Sammy adora ser o centro das atenções. É um homem egoísta, autoritário e arrogante, mas os amigos ainda acreditam que ele tenha um bom coração. Sammy aficionado por música.





Quem é quem em Sempre Fui Eu: Angie Rueda (Juliana Velásquez)





Angie é uma garota engraçada, talentosa e carismática. Sua extrema generosidade muitas vezes a leva a se rebaixar para realizar os desejos do outro. Ela está secretamente apaixonada por Sammy, mas não consegue confessar a ele o que sente.





Quem é quem em Sempre Fui Eu: Kevin (Alejandro Gutiérrez)





Kevin é um jovem muito talentoso, corajoso e rebelde. De origem humilde, ele teve que trabalhar duas vezes mais para fazer seu caminho musical, apesar de seu talento o destacar desde muito jovem.





Quem é quem em Sempre Fui Eu: Mercedes (Katherine Escobar)





Mercedes é a irmã de Kevin e ao contrário dele, que encontrou sua vocação na música e trabalhou duro para poder se dedicar a ela, Mercedes nunca se interessou muito por nada. Ela vê o irmão como um "traidor" que pensa que é superior a ela e ao resto da família.





Quem é quem em Sempre Fui Eu: Lucía (Eliana Raventós)





Lucía é uma moça bonita, ambiciosa e sedutora. Dona de uma grande voz, ganhou fama como vencedora do festival de música “El Camino de El Faraón”. Agora, ela tem uma única missão: ir o mais longe possível com sua carreira.





Quem é quem em Sempre Fui Eu: Cecilia (Marisol Correa)





Ela é a mãe de Lupe. Cecilia sabe que “O Faraó” só ama a si mesmo e sua carreira e é por isso que nunca esperou nada dele, embora não tenha negado a Lupe o direito de conhecê-lo e conviver com o próprio pai.





Quem é quem em Sempre Fui Eu: Ariel (Felipe Botero)





Ariel é um homem misterioso que persegue Lupe, mas ela desconhece os motivos por trás de suas ações.