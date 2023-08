Série Minnie's Bow-Toons: Camp Minnie chega ao Disney+

Mais uma ótima opção para divertir as crianças da casa chega ao Disney+. Trata-se de Bow-Toons da Minnie: Camp Minnie, uma nova série animada que estreou seus cinco primeiros episódios no Disney+.

Na produção, as amigas Minnie e Margarida embarcam em aventuras ao ar livre com seu novo negócio: o Acampamento da Minnie!

Todos se divertem muito realizando diferentes atividades sob o sol da floresta: andam a cavalo, praticam esportes aquáticos, cantam, cozinham marshmallows e até fazem um incrível desfile!

Com Clarabela como diretora de atividades, Cuco Loca sempre pronta para dar uma ajuda e as visitinhas surpresa de criaturas da floresta, as travessuras não param!

Ao longo do caminho, velhos e novos amigos se juntam a esse alegre grupo – afinal, quanto mais amigos, mais divertida a aventura se torna, não é mesmo?





Assista à Minnie's Bow-Toons: Camp Minnie no Disney+



Os cinco primeiros episódios de Minnie’s Bow-Toons: Camp Minnie já estão no Disney+. A criançada da casa também pode conferir as temporadas completas de Minnie Toons: Festejando e Minnie Toons: Curtas.