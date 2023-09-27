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Série Voltando a Ler Mafalda estreia no Disney+

27 de setembro de 2023
27 de setembro de 2023

Produção que revisita a icônica personagem criada pelo cartunista argentino Quino estreou no serviço de streaming. Não perca!


Com mais de 60 anos de História, conhecida em mais de 40 países e ícone de várias gerações, a personagem Mafalda acaba de ganhar sua própria série documental. Voltando a Ler Mafalda já estreou, simultaneamente, no Disney+ e Star+.

A produção explora a origem da famosa obra do cartunista argentino Quino – que faleceu no final de 2020 – e todo o processo de criação da garotinha que definitivamente não passa despercebida.

Criada em 1962, Mafalda era uma personagem de um comercial de eletrodomésticos. Nem mesmo seu criador imaginava que ela ganharia vida própria e se tornaria marcante na memória afetiva de muitas pessoas.

Voltando a Ler Mafalda


O que esperar de Voltando a Ler Mafalda


A série documental revela não apenas as fontes de inspiração de Quino, mas também mostra como começou esse olhar revolucionário expressado por meio de uma menina. 

As tiras mais memoráveis são revisitadas contando a história dessa personagem forte, questionadora e disposta a lutar contra as injustiças do mundo.

Toda essa análise é realizada pelo olhar de nomes como Maitena, Liniers, Montt, Tute, Rep, Kemchs e Raquel Riba Rossi, artistas renomados do mundo dos quadrinhos e admiradores da obra de Quino.


Voltando a Ler Mafalda | Trailer Oficial | Disney+

Onde ver Voltando a Ler Mafalda online


Além das participações especiais, a produção também conta com depoimentos de fãs da Mafalda, celebridades, editores, historiadores, amigos e familiares de Quino.

Dirigida pela argentina Lorena Muñoz e produzida por Fernando Semenzato, a série Voltando a Ler Mafalda já está disponível no Disney+ e, também, no Star+.

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