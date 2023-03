Séries completas no Disney+ para maratonar nas férias

Veja uma seleção de produções com histórias completas e perfeitas para curtir nos dias de folga. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Na época de férias, alguns preferem viajar para novos lugares, outros querem ir à praia ou, simplesmente, descansar em casa e curtir boas séries no Disney+.

Quem quer aproveitar o tempo livre nas férias para maratonar séries com histórias completas, com todos os episódios disponíveis, confira uma lista de produções “redondinhas”, com começo, meio e fim. Confira!





Segredos em Sulphur Springs





Segredos em Sulphur Springs é uma série de mistério que acompanha Griffin Campbell, de 12 anos, e sua amiga Harper Dunn quando eles se deparam com um portal secreto que lhes permite viajar no tempo e descobrem a misteriosa história de Sulphur Springs.

Tudo começa quando Griffin se muda com a família para o interior da Louisiana, pois seus pais vão tomar posse de um antigo hotel, abandonado há décadas, e torná-lo a nova atração da cidade.

No seu primeiro dia em uma nova escola, Griffin descobre que o hotel para o qual acabou de se mudar é supostamente assombrado pelo fantasma de uma garota chamada Savannah que, sem deixar vestígios, desapareceu décadas atrás.

Ao fazer amizade com Harper, os dois resolvem investigar o antigo hotel. Só que a dupla encontra um portal secreto que os transporta de volta para a época em que Savannah desapareceu. A série conta com duas temporadas e episódios de cerca de 25 minutos cada.





Ms. Marvel





Na série da Marvel que chegou ao Disney+ em 2022, Ms. Marvel, conhecemos uma nova personagem do Universo Cinematográfico Marvel (UCM): Kamala Khan (Iman Vellani), uma adolescente muçulmana norte-americana de Jersey City com uma imaginação hiperativa e fã de super-heróis.

O maior sonho de Kamala é ter superpoderes próprios, o que acaba acontecendo quando ela recebe um artefato antigo e misterioso como herança de sua avó. Ao longo dos seis episódios da série, se vê o processo de desenvolvimento de suas novas habilidades enquanto ela tenta equilibrar seus compromissos com sua família, escola e religião.

Mais do que tudo, Kamala quer encontrar seu lugar no mundo e se tornar uma grande super-heroína como a Capitã Marvel. Mas em meio às aventuras e perigos que ela (e seus amigos) se metem, a jovem percebe que nem tudo é fácil quando se tem superpoderes.





A Misteriosa Sociedade Benedict





A Misteriosa Sociedade Benedict conta a história de um grupo de órfãos habilidosos que formam uma sociedade secreta e são enviados em uma missão pelo excêntrico Sr. Benedict.

O mentor os manda para um colégio interno conhecido como Instituto, onde devem trabalhar juntos para desvendar uma trama nefasta com consequências terríveis para a humanidade.

Baseado no best-seller de Trenton Lee Stewart, a série é estrelada pelo vencedor do Emmy, Tony Hale, no papel de Benedict, além de Emmy DeOliveira, Seth Carr, Marta Timofeeva e Mystic Inscho nos papéis principais. A Misteriosa Sociedade Benedict tem duas temporadas completas e disponíveis no Disney+.





Gavião Arqueiro





A série da Marvel Gavião Arqueiro se passa após os acontecimentos de Vingadores: Ultimato e acompanha Clint Barton, o Gavião Arqueiro (interpretado por Jeremy Renner), dessa vez sob a identidade de Ronin, ensinando a novata Kate Bishop (Hailee Steinfeld) a ser uma super heroína sem poderes, assim como ele e assumir o manto de Gaviã Arqueira.

A relação entre os dois na série é explosiva, já que o soturno Barton terá que aprender a lidar com a teimosa Bishop, uma grande fã do Arqueiro em seus tempos de glória.

Além disso, Barton terá que revisitar algumas pontas soltas de seu passado, tudo isso enquanto tenta chegar a tempo para a ceia de Natal com a família. A série conta com seis episódios.





Mulher Hulk: Defensora de Heróis





Na divertida série da Marvel Mulher Hulk: Defensora de Heróis, conhecemos Jennifer Walters (Tatiana Maslany), uma advogada de sucesso que é também prima de Bruce Banner/Incrível Hulk (Mark Ruffalo).

Ao sofrer um acidente de carro com seu primo, Jen se machuca e o sangue de Bruce se mistura com o dela, transferindo parte de seus poderes – transformando a advogada em Mulher-Hulk.

Agora, Jennifer precisa equilibrar sua vida pessoal, profissional e a de super-heroína. Aos poucos ela vai descobrir mais sobre si mesma e como ter poderes pode ser ter seu lado bom (e ruim). A série possui nove episódios e tem um final interessante e divertido, “fechando” bem a história.