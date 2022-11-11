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Shakira volta a interpretar a voz original de Gazelle em Zootopia+

11 de novembro de 2022
11 de novembro de 2022

A estrela colombiana tinha protagonizado a música do filme de 2016, “Try Everything”. Agora, ela está de volta na série de curtas disponível no Disney+.


O episódio 5 de Zootopia+ traz de volta a estrela do pop Gazelle. A gazela mais admirada na metrópole de mamíferos é a juíza da competição de talentos mais famosa da cidade: “Saltitando com a Estrela”.

Nesse curta da nova série do Disney+, Garra Mansa, o policial do Departamento de Polícia de Zootopia, convence o Chefe Bogo de participar da competição e fazer parte da equipe de bailarinos de Gazelle. 

É muita pressão! No entanto, o prêmio definitivamente valerá o esforço: acompanhar a cantora internacional no palco.

Gazelle Zootopia+


Quem é a cantora que faz a voz de Gazelle?


Zootopia+ não só traz de volta a gazela que é uma estrela internacional da ficção, mas também a icônica cantora Shakira. A artista colombiana interpreta a voz original da personagem que o público já tinha escutado na canção do filme de 2016, com “Try Everything”. 

A música de Shakira no filme original foi indicada ao prêmio de Melhor Canção no Teen Choice Awards 2016® e no Hollywood Music In Media Awards® no mesmo ano. Agora podemos apreciar mais da artista na série de curtas que você já pode ver no Disney+.

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