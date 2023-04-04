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Sobre o que é a série Viagem ao Centro da Terra

4 de abril de 2023
4 de abril de 2023

A nova série do Disney+ chega ao serviço de streaming no dia 5 de abril. Saiba mais detalhes!


Falta pouco para a estreia de Viagem ao Centro da Terra, a nova série original do Disney+. No dia 5 de abril, a produção estará com todos os seus episódios disponíveis no serviço de streaming. 

Inspirada no famoso livro homônimo do escritor francês Júlio Verne, a obra é ideal para os amantes da aventura e da ficção

Saiba mais detalhes sobre a série a seguir!


Viagem ao Centro da Terra


Sobre o que é Viagem ao Centro da Terra


Em Viagem ao Centro da Terra, Diego é enviado por seus pais ao acampamento de Pompilio Calderón. Ali, junto com seus irmãos e amigos, encontra o carro de sua avó Pola abandonado e, seguindo algumas pegadas, ele chega a um misterioso portal que o leva para outra dimensão.

Quando Diego descobre um poderoso segredo familiar, entende que deve proteger essa nova dimensão que encontrou, só que essa não é uma missão não é simples: Pompilio e seu capanga Claudio farão de tudo para destruir esse mundo fantástico.


Viagem ao Centro da Terra


Como é o elenco de Viagem ao Centro da Terra


A série do Disney+ é protagonizada por Sebastián García (Diego), Óscar Jaenada (Pompilio Calderón), Margarita Rosa de Francisco (Pola) e Mauricio “El Diablito” Barrientos (Claudio).

Também fazem parte do elenco de Viagem ao Centro da Terra Manuel Márquez (Pedro), Paola Miguel (Ana), Valery Sais (Laura), Camila Núñez (Violeta), Carla Adell (Andrea), Emilio Treviño (Felipe), Israel Capetillo (Mauro), Camila Valero (Evelyn), Luigi Cerrada (Antonio), Luciana Tappan (Raquel), Daniel Sáez (Pote), Maximiliano Uribe (Fermín) e Gabriel Goity (Julio Verne).


Viagem ao Centro da Terra


Quando estreia Viagem ao Centro da Terra


A nova série gravada no México chega ao Disney+ no dia 5 de abril. A produção terá oito episódios com cerca de 30 minutos cada um. Todos estarão disponíveis a partir dessa data no serviço de streaming. Não perca!

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