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NOVIDADES DISNEY+

Sobre o que é Bono & The Edge: A Sort of Homecoming com Dave Letterman

14 de março de 2023
14 de março de 2023

O especial em formato de documentário mistura música, história e entrevistas exclusivas com Bono e The Edge, do U2.


O U2 é um dos grupos musicais mais amados e conhecidos do mundo – e no dia 17 de março a banda ganhará um especial em formato de documentário no Disney+. Trata-se de Bono & The Edge: A Sort of Homecoming com Dave Letterman.

A produção é focada em Bono e The Edge, dois dos principais membros do U2, e estreia na data em que se comemora o Saint Patrick’s Day (o Dia de São Patrício, em tradução para o português), que é o aniversário da morte do padroeiro da Irlanda, celebrado em 17 de março

Isso porque a trajetória dos músicos está diretamente relacionada com a de seu país de origem.

O trailer do especial já pode ser visto no Disney+. A seguir, você descobre mais detalhes sobre Bono & The Edge: A Sort of Homecoming com Dave Letterman.

Sobre o que é Bono & The Edge: A Sort of Homecoming com Dave Letterman


O especial musical acompanha a visita do apresentador de TV norte-americano Dave Letterman a Dublin, capital da Irlanda, onde ele se reúne com Bono e The Edge.

A cidade é o cenário perfeito para o espectador conhecer mais sobre os músicos e suas inspirações.

A escolha de Dave Letterman para o documentário não foi por acaso. O apresentador já tem uma história de 25 anos entrevistando a banda. No entanto, essa é a sua primeira vez em Dublin, já que suas entrevistas com o U2 sempre aconteceram nos Estados Unidos.

Além de conversas exclusivas e visitas a lugares encantadores da capital irlandesa, prepare-se para conferir também um show diferente de tudo o que você já viu!

Onde ver Bono & The Edge: A Sort of Homecoming com Dave Letterman?


O especial estará disponível no Disney+ a partir de sexta-feira, 17 de março. Não deixe de ver essa obra que mistura música e história de uma maneira única e imperdível!

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