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Sobre o que é Carros Na Estrada e qual a conexão com os filmes

22 de agosto de 2022
22 de agosto de 2022

Saiba mais sobre a nova série animada da Disney e da Pixar que leva Relâmpago McQueen e Mate a uma viagem inesquecível.


Aperte os cintos porque Relâmpago McQueen e Mate estão de volta! Carros na Estrada, série original da Disney e Pixar, estreia dia 8 de setembro no Disney+, e traz os dois ​​amigos em uma aventura pelos Estados Unidos.

Como parte dos lançamentos do Disney+ Day, a produção marca o retorno de Owen Wilson e Larry the Cable Guy como as vozes originais em inglês de Relâmpago McQueen e Mate,respectivamente. Produzida por Marc Sondheimer, a série animada conta com nove episódios que o público poderá assistir com exclusividade no serviço de streaming. A seguir, saiba mais sobre a animação:

Carros Na Estrada


Sobre o que é Carros Na Estrada?

O incrível Relâmpago McQueen se despede momentaneamente de Radiator Springs e pega a estrada para o Leste dos Estados Unidos para comparecer ao casamento da irmã de seu melhor amigo e companheiro de viagem, Mate.

Ao longo do caminho, aventuras perigosas e desafiadoras aguardam a dupla, que embarca em uma jornada que os leva a cruzar todo o país.


Carros na Estrada | Trailer Oficial Legendado| Disney+


Como Carros Na Estrada está conectado aos filmes?

Como a trama posiciona Relâmpago McQueen e Mate fora de Radiator Springs, Carros na Estrada é uma série derivada da franquia. Ou seja, não tem conexão direta com Carros (2006), Carros 2 (2011) e Carros 3 (2017).

Ainda assim, nos episódios, além dos novos aliados e inimigos que aparecem pelo caminho, velhos conhecidos do público também estarão de volta. Sally, Fillmore, Luigi, Guido e Ramón são apenas alguns dos personagens que estarão presentes.

Quando Carros na Estrada estreia no Disney+?

 Carros na Estrada estreia com exclusividade no Disney+ dia 08 de setembro, junto com as comemorações do Disney+Day

Então não perca esta emocionante viagem no Disney+.

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