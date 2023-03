Sobre o que é Carros Na Estrada e qual a conexão com os filmes

Saiba mais sobre a nova série animada da Disney e da Pixar que leva Relâmpago McQueen e Mate a uma viagem inesquecível.



Aperte os cintos porque Relâmpago McQueen e Mate estão de volta! Carros na Estrada, série original da Disney e Pixar, estreia dia 8 de setembro no Disney+, e traz os dois ​​amigos em uma aventura pelos Estados Unidos.

Como parte dos lançamentos do Disney+ Day, a produção marca o retorno de Owen Wilson e Larry the Cable Guy como as vozes originais em inglês de Relâmpago McQueen e Mate,respectivamente. Produzida por Marc Sondheimer, a série animada conta com nove episódios que o público poderá assistir com exclusividade no serviço de streaming. A seguir, saiba mais sobre a animação:







Sobre o que é Carros Na Estrada?





O incrível Relâmpago McQueen se despede momentaneamente de Radiator Springs e pega a estrada para o Leste dos Estados Unidos para comparecer ao casamento da irmã de seu melhor amigo e companheiro de viagem, Mate.

Ao longo do caminho, aventuras perigosas e desafiadoras aguardam a dupla, que embarca em uma jornada que os leva a cruzar todo o país.







Carros na Estrada | Trailer Oficial Legendado| Disney+



Como Carros Na Estrada está conectado aos filmes?





Como a trama posiciona Relâmpago McQueen e Mate fora de Radiator Springs, Carros na Estrada é uma série derivada da franquia. Ou seja, não tem conexão direta com Carros (2006), Carros 2 (2011) e Carros 3 (2017).

Ainda assim, nos episódios, além dos novos aliados e inimigos que aparecem pelo caminho, velhos conhecidos do público também estarão de volta. Sally, Fillmore, Luigi, Guido e Ramón são apenas alguns dos personagens que estarão presentes.





Quando Carros na Estrada estreia no Disney+?





Carros na Estrada estreia com exclusividade no Disney+ dia 08 de setembro, junto com as comemorações do Disney+Day!

Então não perca esta emocionante viagem no Disney+.