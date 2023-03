Sobre o que é Terra Incógnita, a nova série original de terror, mistério e aventura da Disney

Falta pouco tempo para mergulhar nesta assombrosa história que se passa em um parque abandonado. Veja mais detalhes a seguir!

A estreia de Terra Incógnita no Disney+ está se aproximando. Prontos para entrar nesta missão que acontece em um sombrio parque abandonado?

Terra Incógnita vai mergulhar o público em uma história tensa e cativante, com um forte componente de fantasia que acompanha a trama de terror, suspense e aventura.

O objetivo é esclarecer o enigmático desaparecimento dos pais de um jovem com a ajuda de um grupo de amigos. Quer ajudar a resolver esse mistério? A seguir, veja tudo o que é preciso saber antes de mergulhar nessa nova série.







Tierra Incógnita| Trailer | Disney+



Sobre o que é Terra Incógnita?





Eric Dalaras (Pedro Maurizi) é um adolescente criado junto com a irmã, pelos avós maternos. Um dia, ele foge para retornar à cidade de sua infância e solucionar o desaparecimento de seus pais – que sumiram há oito anos.

O jovem se instala em "Terra Incógnita", o parque de diversões com tema de terror que pertencia a seus pais – e foi o último lugar em que foram vistos.

Na cidade, Eric vai encontrar três pessoas que serão cruciais em sua jornada. Uma delas é Pablo (Thomas Lepera), seu melhor amigo de infância, que se mostrará um parceiro para todos os momentos.

Reencontra também Lila (Azucena Zhou), uma garota pela qual Eric sempre se sentiu atraído, assim como sua tia Carmen (Carla Pandolfi), que o fará entender que o caminho da verdade pode ser percorrido se ele tiver o apoio de sua família.

Seu retorno, porém, coincide com a liberação de uma entidade desconhecida, que começa a atacar os moradores locais. Somente com a ajuda de seus amigos e familiares, Eric terá a chance de resolver todos os mistérios que "Terra Incógnita" esconde.

O parque de diversões temático de terror no qual a história se passa foi construído especialmente para a produção, e inclui vários brinquedos e um labirinto.







Quando Terra Incógnita estreia?





Terra Incógnita estreia no Disney+ no dia 8 de setembro. A novidade é parte do Disney+ Day, celebração global da The Walt Disney Company, que inclui experiências especiais para fãs e assinantes, e a estreia de novos conteúdos de suas principais marcas.