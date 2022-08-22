Cancel
Novidades Disney+

Sobre o que é Terra Incógnita, a nova série original de terror, mistério e aventura da Disney

22 de agosto de 2022
22 de agosto de 2022

Falta pouco tempo para mergulhar nesta assombrosa história que se passa em um parque abandonado. Veja mais detalhes a seguir!


A estreia de Terra Incógnita no Disney+ está se aproximando. Prontos para entrar nesta missão que acontece em um sombrio parque abandonado?

Terra Incógnita vai mergulhar o público em uma história tensa e cativante, com um forte componente de fantasia que acompanha a trama de terror, suspense e aventura.

O objetivo é esclarecer o enigmático desaparecimento dos pais de um jovem com a ajuda de um grupo de amigos. Quer ajudar a resolver esse mistério? A seguir, veja tudo o que é preciso saber antes de mergulhar nessa nova série.


Tierra Incógnita| Trailer | Disney+


Sobre o que é Terra Incógnita?

Eric Dalaras (Pedro Maurizi) é um adolescente criado junto com a irmã, pelos avós maternos. Um dia, ele foge para retornar à cidade de sua infância e solucionar o desaparecimento de seus pais – que sumiram há oito anos.

O jovem se instala em "Terra Incógnita", o parque de diversões com tema de terror que pertencia a seus pais – e foi o último lugar em que foram vistos.

Na cidade, Eric vai encontrar três pessoas que serão cruciais em sua jornada. Uma delas é Pablo (Thomas Lepera), seu melhor amigo de infância, que se mostrará um parceiro para todos os momentos.

Reencontra também Lila (Azucena Zhou), uma garota pela qual Eric sempre se sentiu atraído, assim como sua tia Carmen (Carla Pandolfi), que o fará entender que o caminho da verdade pode ser percorrido se ele tiver o apoio de sua família.

Seu retorno, porém, coincide com a liberação de uma entidade desconhecida, que começa a atacar os moradores locais. Somente com a ajuda de seus amigos e familiares, Eric terá a chance de resolver todos os mistérios que "Terra Incógnita" esconde.

O parque de diversões temático de terror no qual a história se passa foi construído especialmente para a produção, e inclui vários brinquedos e um labirinto.

Tierra Incógnita


Quando Terra Incógnita estreia?

Terra Incógnita estreia no Disney+ no dia 8 de setembro. A novidade é parte do Disney+ Day, celebração global da The Walt Disney Company, que inclui experiências especiais para fãs e assinantes, e a estreia de novos conteúdos de suas principais marcas.

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set