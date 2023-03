Stan Lee 100 anos: saiba como foi a estreia do Hulk, Thor e Homem de Ferro nos quadrinhos

Décadas antes de ganharem seus próprios filmes e séries, esses personagens estrearam nos quadrinhos.



Stan Lee, junto com editores, desenhistas e outros profissionais, soube criar com maestria personagens marcantes que hoje são famosos no Universo Marvel.

As suas histórias conquistaram o coração de várias gerações que continuam curtindo os super-heróis em histórias em quadrinhos, filmes, animações, séries e jogos.

Para celebrar o imenso legado de Stan Lee (que completaria 100 anos em dezembro de 2022), conheça como foi a primeira aparição de três grandes personagens dos quadrinhos da Marvel.







A estreia de Hulk em O Incrível Hulk #1





Ao lado de Jack Kirby (outro nome importante da Marvel), Stan Lee criou Bruce Banner e o seu alter-ego, o Hulk.

A estreia do personagem foi no dia 1º de maio de 1962, no quadrinho O Incrível Hulk #1.

A capa dessa história em quadrinhos traz a pergunta “É um homem, um monstro ou os dois?”, gerando expectativa e despertando a curiosidade dos novos leitores.







O “nascimento” de Thor em Jornada Para o Mistério #83





Lee, Kirby e Larry Lieber apresentaram Thor em Jornada Para o Mistério #83, publicado em 1º de agosto de 1962.

A capa do quadrinho descreve o Deus do Trovão como “o super-herói mais empolgante de todos os tempos”. A partir daí, o público conheceu as habilidades de Thor com o martelo.







Homem de Ferro fez sua primeira aparição na HQ Contos de Suspense #39





O Homem de Ferro é um dos personagens centrais do Universo Marvel.

Décadas antes de ser imortalizado por Robert Downey Jr. no cinema, o herói estreou no quadrinho Contos de Suspense #39, em 1º março de 1963.

De todas essas aparições, qual foi a sua favorita?

Acesse a página Marvel Insider e não perca nenhuma novidade do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).