Stan Lee 100 anos: seus personagens mais marcantes na história da Marvel

Entre super-heróis icônicos e vilões marcantes, relembre algumas das principais criações de Stan Lee no Universo Marvel



Em 1961, o roteirista Stan Lee e o artista Jack Kirby se uniram para criar um grupo de super-heróis que mudaria a cara dos quadrinhos: o Quarteto Fantástico. Pouco depois, em 1962, Lee e o artista Steve Ditko criaram o Homem-Aranha, um super-herói com problemas iguais aos de qualquer adolescente.

Stan Lee co-criou vários personagens que, futuramente, protagonizaram mega-franquias no mundo dos quadrinhos. E seu processo de criação é contado pelo próprio artista no especial Stan Lee's Mutants, Monsters & Marvels – disponível no Disney+.

O Espetacular Homem-Aranha, o mais popular dentre os personagens de Stan Lee na Marvel





Peter Parker poderia ser só mais um jovem comum, exceto que ele tem super-poderes aracnídeos. Já o Homem-Aranha poderia ser só mais um super-herói, exceto pelo fato de ser um adolescente cheio de problemas.

Talvez seja justamente da união dessas duas características que Stan Lee e Steve Ditko conseguiram criar, em 1962, aquele que se tornaria um dos personagens mais populares do universo dos quadrinhos: o Espetacular Homem-Aranha.





O Senhor Fantástico, aquele super-herói “paizão”





O Quarteto Fantástico inteiro foi uma das geniais criações de Stan Lee. Contudo, o Senhor Fantástico, o líder do grupo, também tem lugar especial entre os fãs.

Homem de Ferro, o super-herói cheio de charme





Gênio, bilionário, inventor e muito charmoso. Com todos esses predicados, era difícil o público não se apaixonar por Tony Stark e seu traje de Homem de Ferro.

Mas, caso isso não acontecesse, Stan Lee garantiu boas doses de emoção ao personagem, com incríveis vilões e tramas cativantes cruzando seu caminho – ambos capazes de mexer com as emoções até do leitor mais difícil de ser conquistado.





Thor e Loki mostram que os deuses também têm problemas familiares





E por que não trazer para os quadrinhos a boa e velha disputa entre irmãos?

O Incrível Hulk, o super-herói que “esmaga” coisas





Se para Shakespeare o ciúme é um monstro de olhos verdes, para Stan Lee, é a raiva o sentimento capaz de transformar alguém em um gigante todo verde. E esse ser enorme tem nome: o Incrível Hulk.

Quem vê o simpático cientista Bruce Banner não imagina que nele vive um ser tão poderoso – e que vem à tona com super força e uma super raiva!





Outros super-heróis criados por Stan Lee





De fato, enumerar os personagens marcantes criados por Lee é tarefa difícil. Basta citar que, além do Quarteto Fantástico, Stan Lee ajudou a criar os X-Men, os Vingadores, o Demolidor, a Mulher-Hulk, a Mulher Invisível, o Homem Formiga e a Vespa, e a lista segue.

Os super vilões de Stan Lee





Da mente de Stan Lee saíram também vilões tão marcantes quanto seus oponentes. Alguns eram dúbios como Magneto. Outros trocaram de lado e se uniram aos super-heróis, como A Feiticeira Escarlate ou o Surfista Prateado.

Conheça o processo de criação dos personagens de Stan Lee





Vários dos personagens que Stan Lee ajudou a criar ganharam vida em Hollywood através das produções do Marvel Studios. E através de imagens icônicas e fotos raras, o próprio Stan Lee conta como foi construir essa mitologia moderna.

No especial Stan Lee's Mutants, Monsters & Marvels, Lee fala sobre seu processo criativo e seu papel na criação do Universo Marvel em entrevista com o diretor Kevin Smith. O documentário já está disponível no Disney+.

