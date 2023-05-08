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NOVIDADES STAR WARS

Star Wars: 4 dróides que conquistaram os fãs

8 de maio de 2023
8 de maio de 2023

Ainda no clima do Star Wars Day, relembre alguns icônicos personagens de metal e circuitos da franquia de George Lucas.


O Star Wars Day (ou Dia de Star Wars ou, ainda, o May the 4h) já passou, mas para os fãs de Star Wars a comemoração nunca acaba. O 4 de maio anima o lado mais fanático do público, que relembra momentos e personagens da franquia Star Wars. E, claro, os dróides também!

Amigos fiéis, companheiros inseparáveis, aliados de confiança, produtivos e eficientes, os dróides têm sido protagonistas em batalhas e momentos de tensão em toda a galáxia. 

Todo fã de Star Wars que se preze tem um dróide favorito. A seguir, relembre alguns dos mais famosos da saga:

R2-D2

R2-D2, o droide-símbolo de Star Wars


R2-D2 é um droide do tipo astromecânico, utilitário e, geralmente, utilizado para reparos. Além de um excelente mecânico de naves, R2D2 também é um ótimo piloto de caça. 

O droide estava a serviço de Padmé Amidala, quando salvou sua vida em um atentado e ganhou mais atenção de todos. Anakin e Luke Skywalker também já contaram com R2-D2. 

Ele demonstrou grande coragem ao resgatar seus mestres e amigos de muitos perigos, ajudá-los a escapar de prisões e outras ocasiões mais.

C3PO

C3PO: detalhista, porém adorável


Os dróides de protocolo são programados para entenderem de etiqueta e servem para suavizar as diferenças culturais em toda a galáxia. Para isso, eles utilizam seu conhecimento em mais de sete milhões de formas diferentes de comunicação

C3PO foi construído por Anakin e, ao lado de R2-D2, esteve presente em alguns dos momentos mais importantes da luta contra o Império. 

R4-P17

R4-P17, um fiel companheiro para um Mestre Jedi


Assim como R2D2, R4-P17 também é um dróide astromecânico. Parceiro de Obi-Wan Kenobi, ele esteve presente em momentos decisivos na vida do Mestre Jedi. 

Infelizmente, R4-P17 foi destruído durante a batalha de Coruscant, ao ter seu domo arrancado após inimigos invadirem o caça de Obi-Wan. 

BB8

BB8, o mais novo queridinho dos fãs de Star Wars


O droide BB-8 encantou o público na mais recente trilogia Star Wars. Também pertencente aos dróides astromecânicos, BB8 foi um grande companheiro para Poe Dameron e a Resistência

Foi ele, inclusive, que conseguiu uma importante pista para a descoberta do paradeiro de Luke Skywalker. Mesmo com seu jeito desconfiado, o dróide também ajudou Rey em diversas ocasiões.

Acompanhe as aventuras destes e dos outros mais de 60 dróides que fazem parte da franquia Star Wars! Todos os filmes, séries, especiais e animações da saga criada por George Lucas estão disponíveis no Disney+

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