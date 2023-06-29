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NOVIDADES STAR WARS

Star Wars comemora o Mês do Orgulho LGBTQ+ nos quadrinhos: confira!

29 de junho de 2023
29 de junho de 2023

Artistas LGBTQ+, incluindo um desenhista brasileiro, criaram capas para personagens de Star Wars que também representam a comunidade.


A galáxia muito, muito distante de Star Wars não poderia ficar de fora da celebração do Mês do Orgulho LGBTQ+, comemorado mundialmente em junho. 

Em uma parceria entre Lucasfilm e Marvel, foram lançadas capas especiais de quadrinhos criadas por artistas LGBTQ+ e protagonizadas por personagens que também são LGBTQ+.

Confira quatro delas abaixo::

Star Wars

1. Star Wars: Sana Starros #5 destaca Sana Starros


A capa do quadrinho foi produzida por Betsy Cola e apresenta a personagem Sana Starros

"Como artista queer, é muito importante para mim que os personagens queer existam no cânone e que eu possa desenhá-los! Estou muito feliz por termos a chance de trazer personagens como Sana Starros na celebração do Orgulho em Star Wars deste ano”, disse Betsy Cola, segundo o site oficial da franquia.

Bounty Hunters #35

2. Conheça Domina Taggee em Star Wars: Bounty Hunters #35


O brasileiro Lucas Werneck assina a capa de Star Wars: Bounty Hunters #35, que traz a personagem Domina Tagge em destaque.

“Eu realmente amo esses personagens e fiquei muito empolgado quando me pediram para fazer uma capa da extraordinária Domina Tagge. Tentei apresentá-la como a deusa que ela é. Ela tem uma beleza, um magnetismo, um poder e uma elegância que capturam você, então o desafio aqui foi reunir todos esses elementos”, comentou o artista, como conta o site oficial de Star Wars.

The Mandalorian Season 2 #1 traz Just Lucky

3. Star Wars: The Mandalorian Season 2 #1 traz Just Lucky


Conheça o personagem Just Lucky no quadrinho Star Wars: The Mandalorian Season 2, cuja capa foi brilhantemente desenhada por Paulina Ganucheau

"É sempre um prazer participar da celebração do Orgulho LGBTQ+ com Star Wars! Mal posso esperar para ver o que os outros artistas e criadores prepararam. Just Lucky é, honestamente, um personagem novo para mim, mas desde o nosso primeiro 'encontro' eu já quero festejar com ele”, declarou a artista, de acordo com o site oficial.

Star Wars: Darth Vader #35 apresenta Magna Tolvan

4. A capa de Star Wars: Darth Vader #35 apresenta Magna Tolvan


Em sua primeira colaboração com o universo Star Wars, o quadrinista argentino Luciano Vecchio produziu a capa do quadrinho que traz a personagem Magna Tolvan.

“É incrível poder contribuir para a franquia. Personagens como Magna provam mais uma vez que os quadrinhos são o lugar onde os limites da representação são ampliados”, comentou o artista, segundo o site oficial.

Star wars pride

5. Doctor Aphra brilha na capa de Star Wars: Doctor Aphra #33


"Como uma criança gay obcecada por Star Wars – tenho idade suficiente para ter visto o primeiro filme nos cinemas quando foi lançado em 1977 – nunca poderia ter sonhado que não só seria capaz de fazer arte para esse universo, mas que eu também estaria desenhando personagens LGBTQ+ de Star Wars para celebrar o Orgulho!”

As palavras são de Phil Jimenez, artista por trás da capa do quadrinho Star Wars: Doctor Aphra #33 com a personagem Doctor Aphra, conforme publicado pelo site oficial de Star Wars.

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