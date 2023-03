Star Wars: como assistir aos filmes em ordem cronológica

Sabia que existe mais de uma ordem para assistir à franquia Star Wars? Veja a seguir uma delas e maratone antes da estreia de Andor.

Estamos a poucos dias da estreia de Andor, nova série Star Wars a chegar ao Disney+. E depois do recente sucesso de Obi-Wan Kenobi no streaming, cada vez mais a saga conquista novos fãs.

Entretanto, o universo criado por George Lucas é muito maior – e se amplia cada vez mais. São vários filmes, animações e séries lançados até o momento, que podem ser vistos de diferentes formas, em distintas ordens.

A seguir, veja como assistir às produções de Star Wars em sequência cronológica de fatos.

Como ver Star Wars em ordem cronológica

Dificilmente George Lucas imaginava o tamanho do que seu filme Star Wars alcançaria na época de seu lançamento, em 1977. De lá para cá, o longa – que agora se chama Star Wars Episódio IV – Uma Nova Esperança – ganhou sequências, prólogos e derivados.

Muitos fãs preferem assistir a tais produções em sua ordem de lançamento. Entretanto, a ordem cronológica de Star Wars narra a sequência dos fatos de forma mais linear.

Sendo assim, quem quiser maratonar os filmes e séries da franquia cronologicamente, deverá seguir a seguinte ordem:

Início da Ascensão do Império

Star Wars Episódio I: A Ameaça Fantasma

Star Wars Episódio II: Ataque dos Clones

Star Wars: The Clone Wars (série)

Star Wars Episódio III: A Vingança dos Sith

The Bad Batch (Série)

Han Solo: Uma História Star Wars

Obi-Wan Kenobi (Série)

Star Wars: Rebels (série)

Rogue One: Uma História Star Wars

Clássicos da Rebelião

Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança

Star Wars Episódio V: O Império Contra-Ataca

Star Wars Episódio VI: O Retorno de Jedi

A Nova República e Primeira Ordem

The Mandalorian (série)

O Livro de Boba Fett (série)

Star Wars: A Resistência (série)

Star Wars Episódio VII: O Despertar da Força

Star Wars Episódio VIII: Os Últimos Jedi

Star Wars Episódio IX: A Ascensão Skywalker

Não perca toda a franquia Star Wars no Disney+

Você pode ver e rever todos os filmes, séries e animações da franquia Star Wars – na ordem de sua preferência – com exclusividade no Disney+. E no dia 21 de setembro, não perca a incrível estreia com um especial de três episódios de Andor, nova série original do streaming.