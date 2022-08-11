Star Wars: como assistir aos filmes em ordem cronológica

Sabia que existe mais de uma ordem para assistir à franquia Star Wars? Veja a seguir uma delas e maratone antes da estreia de Andor.
Estamos a poucos dias da estreia de Andor, nova série Star Wars a chegar ao Disney+. E depois do recente sucesso de Obi-Wan Kenobi no streaming, cada vez mais a saga conquista novos fãs.
Entretanto, o universo criado por George Lucas é muito maior – e se amplia cada vez mais. São vários filmes, animações e séries lançados até o momento, que podem ser vistos de diferentes formas, em distintas ordens.
A seguir, veja como assistir às produções de Star Wars em sequência cronológica de fatos.
Como ver Star Wars em ordem cronológica
Dificilmente George Lucas imaginava o tamanho do que seu filme Star Wars alcançaria na época de seu lançamento, em 1977. De lá para cá, o longa – que agora se chama Star Wars Episódio IV – Uma Nova Esperança – ganhou sequências, prólogos e derivados.
Muitos fãs preferem assistir a tais produções em sua ordem de lançamento. Entretanto, a ordem cronológica de Star Wars narra a sequência dos fatos de forma mais linear.
Sendo assim, quem quiser maratonar os filmes e séries da franquia cronologicamente, deverá seguir a seguinte ordem:
Início da Ascensão do Império
Star Wars Episódio I: A Ameaça Fantasma
Star Wars Episódio II: Ataque dos Clones
Star Wars: The Clone Wars (série)
Star Wars Episódio III: A Vingança dos Sith
The Bad Batch (Série)
Han Solo: Uma História Star Wars
Obi-Wan Kenobi (Série)
Star Wars: Rebels (série)
Rogue One: Uma História Star Wars
Clássicos da Rebelião
Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança
Star Wars Episódio V: O Império Contra-Ataca
Star Wars Episódio VI: O Retorno de Jedi
A Nova República e Primeira Ordem
The Mandalorian (série)
O Livro de Boba Fett (série)
Star Wars: A Resistência (série)
Star Wars Episódio VII: O Despertar da Força
Star Wars Episódio VIII: Os Últimos Jedi
Star Wars Episódio IX: A Ascensão Skywalker
Não perca toda a franquia Star Wars no Disney+
Você pode ver e rever todos os filmes, séries e animações da franquia Star Wars – na ordem de sua preferência – com exclusividade no Disney+. E no dia 21 de setembro, não perca a incrível estreia com um especial de três episódios de Andor, nova série original do streaming.