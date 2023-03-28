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Star Wars: como o Império caiu?

28 de março de 2023
28 de março de 2023

O evento da história criada por George Lucas contou com uma ajuda improvável. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Os fãs da franquia Star Wars encontram no Disney+ a casa desse universo criado por George Lucas. Entre Jedi, Sith, sabres de luz e o uso da Força, essa é uma história que atravessa gerações e conquista cada vez mais fãs. 

De forma resumida, uma das premissas de Star Wars é a batalha de um grupo, que luta para defender a Galáxia de uma minoria que quer dominá-la e submeter todos a um regime imperial. 

Pode-se dizer que a trama se divide em antes do domínio do Império, durante a era Imperial e após a queda do Império

Mas, como o Império cai?


O Retorno de Jedi


A Batalha de Endor e a queda do Império em Star Wars


Os filmes Star Wars Episódios IV, V e VIUma Nova Esperança (1977), O Império Contra-Ataca (1980) e O Retorno de Jedi (1983), respectivamente – narram justamente a luta da Aliança Rebelde contra o Império.

Dessa equipe, fazem parte personagens como a Princesa Leia (Carrie Fisher), Luke Skywalker (Mark Hammil) e Han Solo (Harrison Ford). 

Cabe a eles a missão de destruir a Estrela da Morte, a principal arma do Império, regido pelo Imperador Palpatine/Darth Sidious (Ian McDiarmid), e seu pupilo, Darth Vader (voz de James Earl Jones). 

Quando os aliados do Império escolheram a floresta da lua de Endor para ocultar a construção da segunda Estrela da Morte – pois a primeira havia sido destruída –, eles não viam os nativos, chamados Ewoks, como ameaça. 

No entanto, os Ewoks são bravos guerreiros, que aprendem com facilidade. E que se uniram aos membros da Aliança Rebelde contra o Império. 


Ewoks


Foram os Ewoks que resgataram Luke, Leia e Han após estes terem sido capturados na floresta. Juntos, o grupo organizou uma investida contra a base Imperial em Endor. Mas enfrentar os stormtroopers e invadir o local não foi fácil. 

Com a ajuda do Ewoks, porém, os Rebeldes conseguiram acessar a sala de comando e desativar o escudo que protegia a Estrela da Morte, deixando-a vulnerável a um ataque orbital. 

Com sua principal arma de dominação destruída e o sentimento anti-imperialista cada vez mais presente na Galáxia, o Regime perdeu força. E, assim, com a queda da Estrela da Morte, o Império também caiu.

Enquanto isso, os Rebeldes celebraram sua vitória sob as estrelas, entre as antigas árvores de Endor.

Veja e reveja a Batalha de Endor em Star Wars Episódio VI: O Retorno de Jedi no Disney+. Aproveite para acompanhar todos os filmes, séries, animações e especiais desta incrível franquia!

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