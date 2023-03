Star Wars: como o Império caiu?

O evento da história criada por George Lucas contou com uma ajuda improvável. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Os fãs da franquia Star Wars encontram no Disney+ a casa desse universo criado por George Lucas. Entre Jedi, Sith, sabres de luz e o uso da Força, essa é uma história que atravessa gerações e conquista cada vez mais fãs.

De forma resumida, uma das premissas de Star Wars é a batalha de um grupo, que luta para defender a Galáxia de uma minoria que quer dominá-la e submeter todos a um regime imperial.

Pode-se dizer que a trama se divide em antes do domínio do Império, durante a era Imperial e após a queda do Império.

Mas, como o Império cai?









A Batalha de Endor e a queda do Império em Star Wars





Os filmes Star Wars Episódios IV, V e VI – Uma Nova Esperança (1977), O Império Contra-Ataca (1980) e O Retorno de Jedi (1983), respectivamente – narram justamente a luta da Aliança Rebelde contra o Império.

Dessa equipe, fazem parte personagens como a Princesa Leia (Carrie Fisher), Luke Skywalker (Mark Hammil) e Han Solo (Harrison Ford).

Cabe a eles a missão de destruir a Estrela da Morte, a principal arma do Império, regido pelo Imperador Palpatine/Darth Sidious (Ian McDiarmid), e seu pupilo, Darth Vader (voz de James Earl Jones).

Quando os aliados do Império escolheram a floresta da lua de Endor para ocultar a construção da segunda Estrela da Morte – pois a primeira havia sido destruída –, eles não viam os nativos, chamados Ewoks, como ameaça.

No entanto, os Ewoks são bravos guerreiros, que aprendem com facilidade. E que se uniram aos membros da Aliança Rebelde contra o Império.









Foram os Ewoks que resgataram Luke, Leia e Han após estes terem sido capturados na floresta. Juntos, o grupo organizou uma investida contra a base Imperial em Endor. Mas enfrentar os stormtroopers e invadir o local não foi fácil.

Com a ajuda do Ewoks, porém, os Rebeldes conseguiram acessar a sala de comando e desativar o escudo que protegia a Estrela da Morte, deixando-a vulnerável a um ataque orbital.

Com sua principal arma de dominação destruída e o sentimento anti-imperialista cada vez mais presente na Galáxia, o Regime perdeu força. E, assim, com a queda da Estrela da Morte, o Império também caiu.

Enquanto isso, os Rebeldes celebraram sua vitória sob as estrelas, entre as antigas árvores de Endor.

