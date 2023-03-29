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Star Wars: conheça a história do Imperador Palpatine

29 de março de 2023
29 de março de 2023

Antes de se tornar o temido Imperador Palpatine, o personagem era visto como um senador de confiança. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Entre os inúmeros personagens do universo Star Wars, há um deles em especial que costuma ser mencionado em diferentes histórias: o Imperador Palpatine, também conhecido como o Sith Darth Sidious.

Quem não costuma acompanhar todas as produções pode ficar confuso ao ouvir falar desse personagem, considerado o vilão mais terrível da franquia.

Mas, afinal, quem é o Imperador Palpatine? Descubra abaixo!

Imperador Palpatine


Qual a história do Imperador Palpatine

Grande parte do passado de Palpatine é mostrado nos filmes Star Wars: A Ameaça Fantasma (Episódio I), Star Wars: Ataque dos Clones (Episódio II) e Star Wars: A Vingança dos Sith (Episódio III), lançados em 1999, 2002 e 2005, respectivamente.

Nos filmes, o personagem é interpretado pelo ator britânico Ian McDiarmid e ele é mostrado, inicialmente, como um senador próximo da Rainha Padmé Amidala (Natalie Portman).

Apesar de ser visto como uma pessoa honesta e de confiança, ele tem seus próprios planos de dominar a galáxia. Palpatine coordena a invasão do planeta Naboo e, ao mesmo tempo, manipula o parlamento para ser eleito chanceler-supremo e acumular mais poderes com a justificativa de precisar conter uma guerra civil.

Nesse contexto, ele se aproxima do poderoso Jedi Anakin Skywalker (Hayden Christensen), que é atraído para o Lado Sombrio da Força e se torna o famoso Darth Vader

Com o novo e fiel seguidor, Palpatine aumenta ainda mais o seu controle sobre a galáxia e transforma a República em um Império, concentrando o poder em suas mãos.

O Imperador mostra-se impiedoso com qualquer tentativa rebelde de enfrentar o seu regime, como visto nos filmes Star Wars: Uma Nova Esperança (Episódio IV), Star Wars: O Império Contra-Ataca (Episódio V) e Star Wars: O Retorno de Jedi (Episódio VI), lançados, respectivamente, em 1977, 1980 e 1983.

Onde assistir a todos os filmes e séries do universo Star Wars

Conheça mais da trajetória do Imperador Palpatine e demais personagens assistindo aos filmes e séries do universo Star Wars no Disney+!

Trazendo desde os filmes clássicos até as novas séries como The Mandalorian, o serviço de streaming é o lugar perfeito para os fãs de Star Wars!

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