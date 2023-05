Star Wars Day: qual é a história por trás da celebração do 4 de maio?

Fãs da saga da Lucasfilm criaram a data comemorativa a partir de um trocadilho em inglês. Saiba tudo sobre ela!



Fãs de Star Wars, é hora de se unirem ao som da Marcha Imperial, pois o dia 4 de maio chegou! Conhecido como Star Wars Day (ou Dia de Star Wars, em tradução livre), a data já entrou para o calendário mundial da cultura pop.

Mas como começou essa celebração? Descubra a seguir!

Dia de Star Wars: May The 4th Be With You!

Não existe uma data exata ou um evento específico que marque o início da comemoração do dia 4 de maio como o Dia de Star Wars.

Por outro lado, o trocadilho em inglês entre as frases May The Force Be With You (“Que a Força esteja com você!”) e May The 4th Be With You (“Que o 4 de maio esteja com você!”) já era usado em 1978, um ano após o lançamento de Star Wars: Uma Nova Esperança.

A semelhança sonora entre as duas frases resultou no trocadilho, utilizado em diversas ocasiões, por diferentes pessoas. Da celebração do 4 de julho nos Estados Unidos, passando pela eleição de Margaret Thatcher no Reino Unido, até mesmo jornais usaram essa expressão.

Nos bastidores de Star Wars, membros da equipe também já tinham pensado no trocadilho e o utilizavam em mensagens internas. Até mesmo durante a divulgação de Star Wars Episódio III: A Vingança dos Sith foram feitos materiais que traziam a frase e a ideia que vem com ela.

Assim, à medida que o trocadilho foi se popularizando – tanto em comunicações oficiais quanto entre os fãs – uma nova data comemorativa surgiu.

Os admiradores da saga criada por George Lucas elegeram, então, o 4 de maio para se reunirem, realizar festas temáticas, maratonar os filmes desse universo, participar de eventos de cosplay, entre muitas outras ligadas aos filmes. Ou seja, o Star Wars Day foi uma data criada de fã para fã – literalmente!

Celebre o Star Wars Day com o Disney+

Uma das melhores formas de comemorar o Dia de Star Wars é, sem dúvida, rever suas produções favoritas da franquia! Todos os filmes, séries, animações e especiais de Star Wars estão reunidos no Disney+.

Aproveite para maratonar os títulos que você mais gosta e que a Força esteja com você!