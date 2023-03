Star Wars e Marvel celebram seus universos com novos especiais 

O Livro de Boba Fett, Cavaleiro da Lua e muito mais sobre os bastidores.



Os fãs da Marvel e Star Wars estão tendo um ótimo ano e ainda há muito a descobrir do Multiverso e de uma galáxia muito, muito distante. O Disney+ é o lugar ideal para curtir séries e filmes desses vastos universos, e durante o mês de maio serão adicionados novos conteúdos para quem está sempre em busca de um pouco mais.

Em primeiro lugar, a série documental Marvel Studios: United lançará um novo capítulo especial dedicado ao Cavaleiro da Lua. O personagem que chegou às telas pelas mãos de Oscar Isaac abre as portas de sua produção para todos os fãs que sempre se perguntaram como foi criado o traje icônico do protagonista, como foram coordenadas as intensas cenas de ação e como construiram as intrincadas transições entre fantasia e realidade.







Assim como os outros especiais da Marvel Studios: United dedicados a Loki, Shang-Chi, What If…? e Viúva Negra, entre muitos outros, o episódio de Cavaleiro da Lua contará com entrevistas exclusivas com membros do elenco e equipe de bastidores, com depoimentos de Oscar Isaac, Ethan Hawke e o restante do elenco incrível.

Por outro lado, ainda não vimos tudo sobre O Livro de Boba Fett, a mais recente série live-action do universo Star Wars. Enquanto os fãs da franquia aguardam o retorno de Obi-Wan Kenobi em seu próprio programa, o Disney+ apresentará um novo episódio da Disney Gallery focado na popular série do caçador de recompensas.

Com o retorno de Temuera Morrison e Ming-Na Wen à ação, O Livro de Boba Fett expandiu o universo com alguns novos rostos e a adição de outros personagens queridos de Star Wars. O elenco, produtores e diretores da série contam tudo sobre o retorno da saga a Tatooine, o encontro com Din Djarin, a composição da trilha sonora e muitas outras curiosidades ideais para os fãs.







O Disney+ é o único lugar onde você pode encontrar todas as séries e filmes de Star Wars e Marvel Cinematic Universe em suas respectivas coleções e da maneira mais confortável, sem sair do sofá. Este é um momento tão bom quanto qualquer outro para acompanhar as duas franquias, porque 2022 ainda tem muito mais conteúdo para ser adicionado ao catálogo.