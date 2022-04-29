Star Wars: em que ordem ver os filmes e séries da franquia 

Confira três sugestões de sequências para acompanhar os eventos e os filmes da saga.
O Dia de Star Wars está próximo e uma das formas que muitos fãs da franquia gostam de celebrar é organizar uma maratona com os filmes e séries, todos disponíveis no Disney+.
Porém, para aqueles que não sabem bem em qual ordem assistir a tudo o que já foi lançado neste universo até o próximo dia 4 de maio, existem duas formas principais e uma considerada “abrangente”.
Veja a seguir quais as ordens para assistir aos filmes e séries do universo Star Wars.
Star Wars: assista aos filmes e séries em ordem cronológica
Esta é uma primeira sugestão de como ver toda a produção relacionada ao tema, mas que não segue as datas de lançamentos dos filmes e séries. Aqui, a ordem dos fatos dentro da trama é o que importa. Isso porque a segunda trilogia acaba contando os fatos anteriores ao que foi mostrado nos três primeiros filmes.
Então, para quem quiser acompanhar tudo na ordem cronológica de Star Wars, a melhor maneira de maratonar é a seguinte:
Início da Ascensão do Império
Star Wars Episódio I: A Ameaça Fantasma
Star Wars Episódio II: Ataque dos Clones
Star Wars: The Clone Wars (Série)
Star Wars Episódio III: A Vingança dos Sith
The Bad Batch (Série)
Han Solo: Uma História Star Wars
Star Wars: Rebels (série)
Rogue One: Uma História Star Wars
Clássicos da Rebelião
Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança
Star Wars Episódio V: O Império Contra-Ataca
Star Wars Episódio VI: O Retorno de Jedi
A Nova República e Primeira Ordem
The Mandalorian (Série)
O Livro de Boba Fett (Série)
Star Wars: A Resistência (série)
Star Wars Episódio VII: O Despertar da Força
Star Wars Episódio VIII: Os Últimos Jedi
Star Wars Episódio IX': A Ascensão Skywalker
Star Wars: assista aos filmes e séries em ordem de lançamento
George Lucas surpreendeu o mundo em 1977, ao lançar Star Wars. Talvez ele não imaginasse o tamanho que a franquia iria ganhar, mas o fato é que, ao longo dos anos, novas histórias foram acrescentadas, mostrando fatos anteriores.
Entretanto, a ordem de lançamento de cada produção costuma ser a favorita de muitos fãs desse universo, afinal, foi ela a responsável pelo início da paixão por Luke, pela Princesa Leia e seus amigos.
Episódio IV: Uma Nova Esperança (1977)
Episódio V: O Império Contra-Ataca (1980)
Episódio VI: O Retorno de Jedi (1983)
Episódio I: A Ameaça Fantasma (1999)
Episódio II: Ataque dos Clones (2002)
Episódio III: A Vingança dos Sith (2005)
Episódio VII: O Despertar da Força (2015)
Rogue One: Uma História Star Wars (2016)
Episódio VIII: Os Últimos Jedi (2017)
Han Solo: Uma História Star Wars (2018)
Episódio IX: A Ascensão Skywalker (2019)
The Mandalorian (2019)
O Livro de Boba Fett (2021)
Star Wars: assista aos filmes e séries na ordem mais abrangente
Esta opção é para quem quer realmente mergulhar fundo em todo o universo Star Wars. Isso porque ela traz não apenas os filmes e séries, mas também algumas animações e especiais ligados à saga. Então, se disponibilidade de tempo não é um problema, essa é a ordem:
Episódio I: A Ameaça Fantasma
Episódio II: Ataque dos Clones
Star Wars: The Clone Wars
Episódio III: A Vingança dos Sith
Star Wars: The Bad Batch
Han Solo: Uma História Star Wars
Star Wars Rebels
Star Wars Vintage: Droids
Episódio IV: Uma Nova Esperança
Episódio V: O Império Contra-Ataca
Episódio VI: O Retorno de Jedi
Lego Star Wars: Aventuras dos Freemaker
Ewoks
The Mandalorian
O Livro de Boba Fett
Star Wars: A Resistência
Episódio VII: O Despertar da Força
Episódio VIII: Os Últimos Jedi
Episódio IX: A Ascensão Skywalker
Star Wars: Forças do Destino
E aí, qual filme de Star Wars é o seu preferido?