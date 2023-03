Star Wars: em que ordem ver os filmes e séries da franquia 

Confira três sugestões de sequências para acompanhar os eventos e os filmes da saga.

O Dia de Star Wars está próximo e uma das formas que muitos fãs da franquia gostam de celebrar é organizar uma maratona com os filmes e séries, todos disponíveis no Disney+.

Porém, para aqueles que não sabem bem em qual ordem assistir a tudo o que já foi lançado neste universo até o próximo dia 4 de maio, existem duas formas principais e uma considerada “abrangente”.

Star Wars: assista aos filmes e séries em ordem cronológica





Esta é uma primeira sugestão de como ver toda a produção relacionada ao tema, mas que não segue as datas de lançamentos dos filmes e séries. Aqui, a ordem dos fatos dentro da trama é o que importa. Isso porque a segunda trilogia acaba contando os fatos anteriores ao que foi mostrado nos três primeiros filmes.

Então, para quem quiser acompanhar tudo na ordem cronológica de Star Wars, a melhor maneira de maratonar é a seguinte:

Início da Ascensão do Império

Star Wars Episódio I: A Ameaça Fantasma

Star Wars Episódio II: Ataque dos Clones

Star Wars: The Clone Wars (Série)

Star Wars Episódio III: A Vingança dos Sith

The Bad Batch (Série)

Han Solo: Uma História Star Wars

Star Wars: Rebels (série)

Rogue One: Uma História Star Wars

Clássicos da Rebelião

Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança

Star Wars Episódio V: O Império Contra-Ataca

Star Wars Episódio VI: O Retorno de Jedi

A Nova República e Primeira Ordem

The Mandalorian (Série)

O Livro de Boba Fett (Série)

Star Wars: A Resistência (série)

Star Wars Episódio VII: O Despertar da Força

Star Wars Episódio VIII: Os Últimos Jedi

Star Wars: assista aos filmes e séries em ordem de lançamento





George Lucas surpreendeu o mundo em 1977, ao lançar Star Wars. Talvez ele não imaginasse o tamanho que a franquia iria ganhar, mas o fato é que, ao longo dos anos, novas histórias foram acrescentadas, mostrando fatos anteriores.

Entretanto, a ordem de lançamento de cada produção costuma ser a favorita de muitos fãs desse universo, afinal, foi ela a responsável pelo início da paixão por Luke, pela Princesa Leia e seus amigos.

Episódio IV: Uma Nova Esperança (1977)

Episódio V: O Império Contra-Ataca (1980)

Episódio VI: O Retorno de Jedi (1983)

Episódio I: A Ameaça Fantasma (1999)

Episódio II: Ataque dos Clones (2002)

Episódio III: A Vingança dos Sith (2005)

Episódio VII: O Despertar da Força (2015)

Rogue One: Uma História Star Wars (2016)

Episódio VIII: Os Últimos Jedi (2017)

Han Solo: Uma História Star Wars (2018)

Episódio IX: A Ascensão Skywalker (2019)

The Mandalorian (2019)

Star Wars: assista aos filmes e séries na ordem mais abrangente





Esta opção é para quem quer realmente mergulhar fundo em todo o universo Star Wars. Isso porque ela traz não apenas os filmes e séries, mas também algumas animações e especiais ligados à saga. Então, se disponibilidade de tempo não é um problema, essa é a ordem:

Episódio I: A Ameaça Fantasma

Episódio II: Ataque dos Clones

Star Wars: The Clone Wars

Episódio III: A Vingança dos Sith

Star Wars: The Bad Batch

Han Solo: Uma História Star Wars

Star Wars Rebels

Star Wars Vintage: Droids

Episódio IV: Uma Nova Esperança

Episódio V: O Império Contra-Ataca

Episódio VI: O Retorno de Jedi

Lego Star Wars: Aventuras dos Freemaker

Ewoks

The Mandalorian

O Livro de Boba Fett

Star Wars: A Resistência

Episódio VII: O Despertar da Força

Episódio VIII: Os Últimos Jedi

Episódio IX: A Ascensão Skywalker

Star Wars: Forças do Destino

E aí, qual filme de Star Wars é o seu preferido?