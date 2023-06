Star Wars Episódio VI: O Retorno de Jedi completa 40 anos: as 4 espécies de criaturas que marcaram os fãs

Celebre as quatro décadas do icônico filme do universo Star Wars relembrando alguns de seus personagens fascinantes.



Lançado em 1983, Star Wars Episódio VI: O Retorno de Jedi completa 40 anos de lançamento neste ano de 2023 e pode ser visto (e revisto sempre) no Disney+.

O longa-metragem traz um confronto épico entre Luke Skywalker (Mark Hamill) e Darth Vader (Sebastian Shaw/voz de James Earl Jones), bem como uma série de criaturas incríveis que conquistaram os fãs nas últimas décadas.

Em homenagem aos 40 anos do filme, relembre algumas das espécies fascinantes vistas em toda a franquia Star Wars.



1. Os Amani e seus cajados com crânios pendurados





Os Amani são uma das muitas espécies apresentadas no filme. Com pele amarela e verde, pernas curtas, mãos grandes e braços longos, essas criaturas são encontradas no planeta Utapau, geralmente nas planícies ou no subsolo e raramente se aventuram nas cidades.

Sua peculiaridade? Os Amani geralmente carregam um cajado no qual estão pendurados vários crânios.





2. Os Bith têm um dom para a ciência e a música



Os Bith são alienígenas de cabeça grande com um dom para a ciência e a música. Eles caracterizam-se por ser uma raça pacífica e inteligente.

Eles participam da política galáctica e permanecem leais à República no conflito das Guerras Clônicas. Os Bith mais famosos da galáxia são Figrin Da'n e os Modal Nodes.





3. Os Ewoks são uma espécie inteligente e curiosa



Os Ewoks são criaturas peludas nativas da lua de Endor. Com cerca de um metro de altura, essa espécie é altamente inteligente e curiosa.

Eles também são extremamente hábeis na sobrevivência na floresta e na construção de tecnologia primitiva, como planadores e catapultas. Entretanto, também aprendem rapidamente sobre tecnologia avançada.







4. Os Jawas e seus olhos amarelos



Os Jawas são humanoides com cerca de um metro de altura e se escondem atrás de vestes tecidas à mão – somente seus olhos amarelos brilhantes são visíveis!

Essa espécie percorre os desertos de Tatooine em busca de sucata, peças mecânicas, droides e seus restos.

Eles usam armamento improvisado para atingir os droides e arrastá-los para suas fortalezas com o objetivo de vender os materiais o quanto antes.



Para saber mais sobre essas criaturas, não deixe de ver Star Wars Episódio VI: O Retorno de Jedi e os demais filmes da franquia no Disney+!