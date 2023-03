Star Wars: o que é um Jedi?

Conheça a Ordem que busca manter a justiça em toda a Galáxia.





Em maio de 1977, George Lucas revolucionou a indústria cinematográfica e a ficção científica com o primeiro filme da franquia Star Wars – que está inteiramente disponível no Disney+. Nos cinemas, o público conheceu histórias que se passavam “em uma galáxia muito, muito distante”, com diversos planetas e estranhas criaturas.

Mas além dos seres extraterrestres, droides e terras desconhecidas, outra figura marcante da saga são os Jedi, protagonistas da luta contra contra o domínio do Império.







O que são os Jedi que aparecem em Star Wars?





De acordo com o Glossário Star Wars, Jedi são cavaleiros que possuem um poder especial para controlar a Força. A Ordem Jedi reunia esses protetores a fim de manter a paz e a justiça na República Galáctica.

Por mais de mil gerações, os Jedi serviram à república. Porém, com o ressurgimento dos Sith, antigos aliados do lado sombrio da Força, a Ordem acabou sendo ameaçada. Os Jedi foram considerados inimigos da República, e se viram transformados em alvos.

Os que sobreviveram à caçada sucumbiram à escuridão, tornando-se inquisidores do Império. Ou passaram a esconder seus poderes, esconder-se e viver como eremitas, assim como Obi-Wan Kenobi. Houve ainda aqueles que, na surdina, nutriam o desejo pela rebelião contra o Império nos habitantes de diferentes planetas.







