Star Wars: o que é um Sarlacc?

O terrível ser criado por George Lucas em sua obra pode ter existido na vida real.

Muita gente ficou roendo as unhas em Star Wars episódio VI: O Retorno de Jedi, quando Boba Fett (Jeremy Bulloch) captura Han Solo (Harrison Ford), Princesa Leia (Carrie Fischer) e Luke Skywalker (Mark Hamill). E respirou aliviado assim que o caçador de recompensas acabou indo parar direto dentro da boca do Sarlacc. Mas o que é um Sarlacc?





O que é o Sarlacc que aparece em Star Wars?





Na trama, Han Solo está sem conseguir enxergar, mas mesmo assim chuta os jatos de Boba Fett – e ele acaba caindo direto na boca de Sarlacc. Pois bem, Sarlacc é um monstro que esconde boa parte de seu corpo embaixo da areia, em um local conhecido como o grande poço de Carkoon.

Na superfície da areia, ficam apenas sua boca cheia de dentes e sua língua imensas. A criatura também é uma espécie de “mascote” do cruel Jabba the Hut, que se divertia empurrando prisioneiros para o animal engolir.







Um fato curioso sobre o Sarlacc é que, apesar de ele ter saído da fértil imaginação de George Lucas, um grupo de pesquisadores encontrou fósseis de um antigo animal que em muito se parecia com o Sarlacc.

Batizado de Pambdelurion whittingtoni, ele foi um predador do período Cambriano e viveu na Terra há cerca de 520 milhões de anos. Assim como nos filmes, o animal também ficava enterrado, mas nas areias do fundo do mar, deixando apenas sua boca e tentáculos para o lado de fora.

