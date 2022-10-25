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Star Wars: os personagens icônicos dos filmes

26 de outubro de 2022
26 de outubro de 2022

Relembre a seguir os nomes mais marcantes de todos os longa-metragens que compõem o fascinante universo Star Wars.


Desde 1977 as histórias de uma galáxia muito, muito distante conquistam fãs em todo o mundo. Estamos falando do ano do lançamento de Star Wars, criação de George Lucas, que se tornou uma franquia de sucesso – e que está inteiramente disponível no Disney+.

O filme se desdobrou em mais produções como outros longas-metragens, séries, animações e especiais; criando um universo próprio, repleto de personagens icônicos

Veja, a seguir, quais foram aqueles que mais marcaram cada uma das famosas trilogias Star Wars:

Star Wars: A Vingança dos Sith


Star Wars: personagens icônicos da trilogia prequela

Formada pelos filmes A Ameaça Fantasma (1999), O Ataque dos Clones (2002) e A Vingança dos Sith (2005), esta trilogia mostra os fatos ocorridos antes da famosa trilogia clássica.

Os filmes mostram a queda da República e consequente ascensão do Império, com a história contada pelos seguintes personagens:

- Qui-Gon Jinn (Liam Neeson): Mestre Jedi, ele era responsável pelo treinamento de Obi-Wan Kenobi. Mas também foi quem viu no garoto Anakin a manifestação da Força.

- Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor): Padawan de Qui-Gon Jin, ele um homem de bom coração e de grande domínio da força.

- Mestre Yoda: lendário Mestre Jedi, dotado de grande sabedoria e intensa conexão com a Força. 

- Mace Windu (Samuel L. Jackson): Mestre Jedi, dono de um sabre de luz violeta, que tinha pouca tolerância aos erros do Senado.

Anakin Skywalker (Hayden Christensen): jovem resgatado da vida de escravo por Qui-gon e Obi-Wan. Tinha potencial para ser um dos Jedi mais poderosos, no entanto, tinha sérios conflitos internos que afetaram seu relacionamento com a Força.

- Padmé Amidala (Natalie Portman): rainha e depois Senadora de Naboo, Padmé era uma líder nata e corajosa. Contudo, seu romance secreto com Anakin trouxe sérias consequências para a Galáxia. 

- Palpatine (Ian McDiarmid): vivendo uma vida dupla, o Senador de Naboo manipulou o sistema para derrubar a República. Nas sombras, ele era o Lord Sith Darth Sidious.

- Jar Jar Binks: atrapalhado e desastrado, o personagem de Naboo deixou sua terra para trás em busca de provar seu valor. Assim, mergulhou na política como representante do seu povo em Coruscant.

Star Wars


Star Wars: personagens icônicos da trilogia clássica

Formada pelos filmes Uma Nova Esperança (1977), O Império Contra-Ataca (1980) e O Retorno de Jedi (1983), esta foi a primeira trilogia criada por George Lucas e que deu origem à franquia.

Veja a seguir os principais personagens a combater ou defender o Império: 

- Luke Skywalker (Mark Hammil): jovem que vive com os tios em Tatooine e se torna um importante Jedi na luta contra a tirania imperial.

Princesa Leia Organa (Carrie Fisher): líder rebelde, dedicou boa parte da vida a acabar com o Império, mesmo que isso envolvesse riscos.

- Han Solo (Harrison Ford): o piloto da Millenium Falcon se transformou em um grande aliado da Força Rebelde.

Chewbacca: o lendário guerreiro Wookie também é amigo de longa data de Han Solo – bem como seu copiloto.

- Darth Vader (voz de James Earl Jones): antes um brilhante Jedi, Vader se deixou corromper pelo lado sombrio da Força. Liderou a erradicação da Ordem Jedi e luta para esmagar a Aliança Rebelde

- R2D2 e C3PO: os dois dróides são fiéis companheiros de Leia e, posteriormente, de Luke também. Eles são peça fundamental para auxiliar a Aliança Rebelde a atingir seus objetivos. 

O longa ainda conta com o retorno de personagens da primeira trilogia. Obi-Wan Kenobi (aqui interpretado por Alec Guinness) é um deles, assim como Mestre Yoda e Darth Sidious

Star Wars: A Ascensão Skywalker


Star Wars: personagens icônicos da trilogia moderna

Formada pelos filmes O Despertar da Força (2015), Os Últimos Jedi (2017) e A Ascensão Skywalker (2019), esta trilogia mostra como a Nova República se viu ameaçada pela Primeira Ordem.

- Rey (Daisy Ridley): a jovem catadora viu sua vida mudar ao ajudar um droide em missão pela resistência. Ela descobriu ser sensível à Força e buscou meios de dominar tal poder para enfrentar a Primeira Ordem.

FN-2187/Finn (John Boyega): um stormtrooper da Primeira Ordem  que desertou e se uniu à Resistência a fim de derrubar a ameaça à Nova República. 

Poe Dameron (Oscar Isaac): piloto capaz de voar em basicamente qualquer aeronave, ele é um dos agentes mais confiáveis de Leia na Resistência contra a Primeira Ordem. 

- Kylo Ren (Adam Driver): seduzido pelo lado sombrio da Força, se tornou aprendiz do Líder Supremo Snoke e fez de tudo para implantar a Primeira Ordem.

- Líder Supremo Snoke (Andy Serkis): líder Supremo da Primeira Ordem, foi o mentor de uma máquina de guerra construída para destruir a Nova República e eliminar a Resistência

- Maz Kanata (Lupita Nyong'o): com seus mais de mil anos de experiência de vida, esta criatura sempre buscou o equilíbrio entre luz e escuridão. É conhecida por ajudar diversos amigos pelo caminho. 

A trilogia ainda conta com o retorno de Leia, como General da Resistência, Han Solo e Luke Skywalker

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