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NOVIDADES STAR WARS

Star Wars: The Bad Batch finaliza uma temporada cheia de ação, revelações e referências

7 de abril de 2023
7 de abril de 2023

A série animada do universo Star Wars estreou o final de sua 2ª temporada no Disney+ e trouxe momentos emocionantes!


A série de animação Star Wars: The Bad Batch encerrou sua 2ª temporada com um explosivo episódio duplo no Disney+ e trouxe muita ação e revelações importantes para os fãs da produção.

A série The Bad Batch continua a expandir as histórias de uma galáxia muito, muito distante do universo Star Wars com personagens já queridos pelos fãs, como  Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair, Omega e Echo

Relembre, a seguir, os principais acontecimentos que a 2ª temporada apresentou:

The Bad Batch

The Bad Batch: novas caçadas e aventuras na 2ª temporada


Depois de uma temporada inicial cheia de ação e conexões com o resto da franquia, o grupo de clones defeituosos da Força Clone 99 – conhecido como The Bad Batch – voltou à ação, mantendo um perfil discreto. 

Em sua primeira nova aventura da temporada, eles roubaram o tesouro pertencente ao Conde Dookan e iniciaram caçadas que podem se tornar muito perigosas, alertando os inimigos de todos os lugares.

The Bad Batch: a 2ª temporada traz uma nova era


A temporada inicial de The Bad Batch mostrou as consequências da Ordem 66 nos clones e no Império, mas a 2ª foi um passo além. Algumas das maiores perguntas dos fãs sobre clones foram finalmente respondidas, mostrando seu declínio, suas dúvidas e sua substituição final por soldados voluntários

O comandante Cody protagonizou um desses momentos importantes ao longo da temporada, mostrando o destino dos clones.

The Bad Batch


Os protagonistas de The Bad Batch seguem em busca da liberdade


Os protagonistas da série vivenciaram inúmeras novas histórias nesta 2ª temporada. Muitas delas são marcadas por uma liberdade que não sabiam que poderiam ter e que começa a semear dúvidas e esperança em alguns deles.

Claro, nada sai como eles esperam, e algumas das revelações mais poderosas desta temporada os deixam sem escolha a não ser continuar vivendo nas sombras.

Os locais icônicos de The Bad Batch


The Bad Batch continua a percorrer alguns dos lugares mais icônicos da franquia Star Wars. O planeta Coruscant desempenhou um papel fundamental na nova temporada e na odisseia dos clones.

Enquanto Kashyyyk mais uma vez apresentou os Wookiees de uma forma que raramente foram vistos. E não vamos esquecer a adrenalina de ver corridas de alta velocidade pelo espaço como nunca foram experimentadas desde os dias de Anakin Skywalker.

The Bad Batch


Um futuro incerto em The Bad Batch


Antes do final da temporada duplo, The Bad Batch deu ao clone  Crosshair uma chance de se redimir, ao mesmo tempo em que revelou aos protagonistas a existência de uma divisão secreta do Império

Os segredos que cercam as origens e o propósito de Ômega estão perto de serem revelados junto com outras missões surpreendentes e distorcidas do Império e seus clones.

Os fãs de The Bad Batch tiveram a oportunidade de ver Rex em ação novamente e ressignificar alguns dos momentos vividos em outras histórias de Star Wars, como Clone Wars, a trilogia original e até The Mandalorian

Enquanto os fãs esperam por mais histórias dos clones da Força Clone 99, a franquia Star Wars segue a todo vapor no Disney+com muitas histórias, aventuras e vilões.

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