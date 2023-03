Primeiros episódios da temporada 2 de Star Wars: The Bad Batch já estão disponíveis no Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

O esquadrão Força Clone 99 protagoniza, mais uma vez, Star Wars: The Bad Batch. Os primeiros episódios da temporada 2 da série animada acabaram de serem liberados no Disney+, com mais aventura e ação. Mas, afinal, o que é a Força 99?

Entenda, abaixo, a origem e os integrantes do grupo de guerreiros de Star Wars: The Bad Batch:





O que é a Força Clone 99?





Autodenominados “Os Mal Feitos”, a Força Clone 99 é um grupo de clones com variações genéticas de seus irmãos do Exército de Clones. O número de unidades da equipe é uma homenagem a um clone chamado 99, que foi apresentado no começo da terceira temporada de Star Wars: A Guerra dos Clones.

O clone 99 serviu fielmente à República nas tarefas de manutenção e limpeza em Kamino, mesmo sendo considerado inadequado para sua função devido às suas limitações físicas por suas malformações.

O espírito sábio e resiliente é o que chama atenção. O clone 99 tem um forte senso de dever, raciocínio rápido e tenacidade, que ajudaram a salvar a instalação de clones em Kamino de um ataque separatista.

A Força Clone 99 é formada pelo líder Hunter, o grande Wrecker, o especialista em computação Tech, o atirador Crosshair, o inteligente Echo e a jovem Omega.





