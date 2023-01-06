Cancel
Novidades Disney+

Star Wars: The Bad Batch: O que é a Força Clone 99?

6 de janeiro de 2023
6 de janeiro de 2023

Primeiros episódios da temporada 2 de Star Wars: The Bad Batch já estão disponíveis no Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


O esquadrão Força Clone 99 protagoniza, mais uma vez, Star Wars: The Bad Batch. Os primeiros episódios da temporada 2 da série animada acabaram de serem liberados no Disney+, com mais aventura e ação. Mas, afinal, o que é a Força 99?

Entenda, abaixo, a origem e os integrantes do grupo de guerreiros de Star Wars: The Bad Batch:

The Bad Batch

O que é a Força Clone 99?

Autodenominados “Os Mal Feitos”, a Força Clone 99 é um grupo de clones com variações genéticas de seus irmãos do Exército de Clones. O número de unidades da equipe é uma homenagem a um clone chamado 99, que foi apresentado no começo da terceira temporada de Star Wars: A Guerra dos Clones.

O clone 99 serviu fielmente à República nas tarefas de manutenção e limpeza em Kamino, mesmo sendo considerado inadequado para sua função devido às suas limitações físicas por suas malformações.

O espírito sábio e resiliente é o que chama atenção. O clone 99 tem um forte senso de dever, raciocínio rápido e tenacidade, que ajudaram a salvar a instalação de clones em Kamino de um ataque separatista.

A Força Clone 99 é formada pelo líder Hunter, o grande Wrecker, o especialista em computação Tech, o atirador Crosshair, o inteligente Echo e a jovem Omega.

Assista a Star Wars: The Bad Batch no Disney+

A série de animação Star Wars: The Bad Batch - tanto a temporada 1 como os dois primeiros episódios da temporada 2 - já está disponível no Disney+!

Quer receber todas as novidades de Star Wars?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set