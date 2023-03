Star Wars: The Bad Batch – relembre os pontos-chave do início da 2ª temporada

A nova temporada da série animada do universo Star Wars está a todo vapor no Disney+! Confira os principais acontecimentos dos episódios iniciais e se prepare para mais aventuras! Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



A 2ª temporada de Star Wars: The Bad Batch está com vários episódios já disponíveis no Disney+ para os fãs acompanharem as missões e aventuras dos The Bad Batch, também conhecidos como Força Clone 99 – um esquadrão de clones experimentais que diferem geneticamente dos stormtroopers.



Até a metade da 2ª temporada (que terá ao todo 16 episódios), muita coisa aconteceu pelo caminho dos clones Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair, Omega e Echo na série que se passa após a queda da República, enquanto o Império consolidava seu domínio da Galáxia.



Episódio 1 – Sombras da Guerra





A 2ª temporada começa com Omega e Tech se livrando de estranhos animais para se juntar aos demais para uma nova missão. Os dois, juntamente com Hunter, Echo e Wrecker, conhecem a pirata Phee e recebem uma nova tarefa de Cid.



A missão dada é na Orla Exterior para irem ao Castelo Serenno – antigo lar do Conde Dookan, um jedi que traiu a República – e roubar armamentos estocados lá. O risco é alto, porque o grupo vai se expor mais nessa aventura. O local está cheio de oficiais do Império e stormtroopers.



Os clones encaram os riscos, entram em confronto com os stormtroopers e Omega, Tech e Echo acabam presos em um contêiner de armamento e tesouro, mas sofrem uma terrível queda ao final do episódio.





Episódio 2 – Marcas da Guerra





Logo após a queda na fuga improvisada de Omega, Tech e Echo, Tech se machuca e não consegue lutar ou correr. Os três encontram um homem chamado Romar e pedem a ele refúgio em sua casa.

Omega quer terminar a missão e foge para encontrar o que resta de armas e tesouro no contêiner. Tech e Echo vão atrás dela – depois de uma conversa esclarecedora com Romar sobre a vida Separatista antes das Guerras Clônicas.



Enquanto isso, Hunter e Wrecker estão se escondendo do Império – o Capitão Wilco segue no encalço deles. Só que a dupla consegue fugir. O vice-almirante Rampart não fica feliz com tudo isso. Ele é informado por um relatório do capitão Wilco que os The Bad Batch ainda estão vivos.



Rampart fica preocupado, pois se o Governador Tarkin souber do erro dele em deixá-los vivos, ele estará em perigo. Por conta disso, ele pede um novo relatório a Wilco, sem essa informação.









Episódio 3 – O Clone Solitário





No antigo planeta separatista Desix, a aquisição imperial não dá certo. A governadora Twani Ames recebe a visita de um oficial do Império, mas se recusa a cumprir as ordens de renunciar a seu papel de liderança no planeta.



Em Coruscant, vemos que o clone Crosshair acaba de ser liberado para retornar ao serviço depois de ficar preso em Kamino. Ele, junto com o Comandante Cody, são designados por Rampart para libertar os oficiais imperiais de Desix.

Os dois vão a Desix e conseguem chegar até Ames e o oficial aprisionado, que ordena que Cody mate Ames, mas ele, já começando a questionar os verdadeiros motivos do Império, hesita. De volta a Coruscant, Cody pergunta a Crosshair se eles estão fazendo o bem para a Galáxia. Crosshair simplesmente responde que seu único trabalho como guerreiro é seguir ordens.





Episódio 4 – Acelera





Cid tem novas missões para a Força Clone 99 – e eles serão divididos em equipes neste episódio. Enquanto Hunter e Echo são enviados para entregar um carregamento de pepitas nerf, Cid precisa de Wrecker, Tech e Omega para ajudá-la em uma missão mais pessoal.





Episódios 5 – Sepultado

Logo no início, Wrecker e Omega vasculham um ferro-velho e ela descobre uma bússola antiga com coordenadas para um sistema estelar perdido. A ideia de ter um potencial tesouro desperta o interesse da pirata Phee.



Os Batch e Phee chegam a um planeta que foi dizimado e está inabitável. Phee acredita que estão em Skara Nal, um lugar falado em uma velha lenda que remonta aos “Ancestrais”, que eram muito mais velhos que os Jedi. No lugar, o grupo passa por um grande apuro após um desmoronamento que divide a equipe.



Eles encontram o coração da montanha – que ativa não uma câmara de tesouro aleatória, mas uma arma poderosa, um robô gigante que pode aniquilar tudo ao redor. Eles conseguem devolver o coração da montanha ao seu lugar para acabar com o robô e saírem com vida do lugar.

Episódio 6 – Tribo

Os clones da Força 99 estão em outra missão dada por Cid: entregar uma carga para uma quadrilha de contrabando dirigida por dróides. Acontece que encontram um antigo conhecido, o Gungi e o resgatam.



Omega sugere que eles levem Gungi para o planeta natal, Kashyyyk. Lá descobrem uma vila Wookiee que foi queimada e destruída, e logo depois, um grupo de Trandoshanos aparece. Gungi foi instruído a manter seu sabre de luz escondido, mas acaba entrando na luta. Agora os Trandoshanos sabem que ele é um Jedi, e ele pode estar em perigo ainda maior do que antes. Mas o grupo de clones encontra uma tribo de Wookiees que pode ajudar.



Episódios 7 – A Conspiração dos Clones

De volta ao movimentado planeta Coruscant, vemos dois clones em uma cantina discutindo seus papéis no Império. Um dos clones, Cade, confessa ao outro, Slip, que sabe o que realmente aconteceu em Kamino.



Enquanto isso, o Senado está em sessão e Rampart propõe seu projeto de lei de recrutamento para aumentar as forças armadas do Império. Os senadores Bail Organa e Chuchi expõem suas preocupações quanto a isso.



Em outro momento, Chuchi promete aos clones que fará o que puder para protegê-los. É quando Slip chama a atenção dele e conta o que sabe: que a destruição de Kamino não foi devido a uma tempestade, mas foi destruída por ordem de Rampart.

Episódio 8 – Verdade e Consequências

Os clones da Força 99 recebem uma chamada que os reconecta com ninguém menos que o Capitão Rex, que tem tarefa para eles em Coruscant: recuperar dados importantes.



Enquanto o grupo segue a missão, Omega acompanha o Senador Chuchi a reunir apoio contra os esforços de Rampart. Eles se encontram com Halle Burtoni, o ex-senador de Kamino, que concorda em testemunhar.



A tarefa de reunir provas é bem arriscada. Eles entregam os dados às pressas para Omega, que os coloca nas mãos de Bail Organa bem a tempo. Chuchi reproduz evidências em vídeo da destruição de Kamino por Rampart no Senado. Palpatine aparece naquele momento na reunião do Senado, e está mais aterrorizante do que nunca. Ele prende Rampart, mas aproveita a oportunidade para propor sua própria iniciativa: é hora de eliminar os clones e iniciar o Programa Stormtrooper.



