Tá Tudo Certo: os criadores Felipe Simas e Raphael Montes falam sobre a série original Disney+

E se Pedro Calais fosse estudante de Direito? Se a Ana Caetano fosse uma artista independente solo? E se pintasse um clima entre os dois? É nessa vibe de fanfic que Tá Tudo Certo, minissérie brasileira original criada por Felipe Simas e Raphael Montes, estreou no Disney+.

Além de Simas e Montes, Rubel e Julia Mestre também participaram do processo de criação e roteirização da série – além de atuarem na produção e participarem da composição da trilha sonora.

Simas é um dos nomes mais conhecidos nos bastidores da música brasileira. Ele é o responsável por ajudar a alçar ao estrelato nomes como da dupla Anavitória, por exemplo. E como amante de um bom desafio, ele resolveu incursionar no universo do audiovisual.

“Em 2018 eu fiz uma produção, um longa para promover o novo disco da Anavitória. Ali eu aprendi a fazer cinema e me apaixonei!”, declarou Simas em entrevista exclusiva ao Disney Brasil.

Como influência, ele cita o diretor e roteirista John Hughes, responsável por alguns dos mais famosos filmes adolescentes da década de 1980. “Eu acho que nem antes e nem depois de John Hughes houve alguém que soubesse escrever tão bem sobre o universo adolescente como ele”.





Raphael Montes, do romance policial ao romance adolescente





O autor Raphael Montes, famoso por seus livros de suspense policial, também adorou o desafio de ajudar Felipe Simas a escrever Tá Tudo Certo.

“Quando o Simas me ligou – e a gente não se conhecia – com a vontade de criar uma comédia romântica musicada e trazendo para o elenco os talentos da nova música brasileira, achei isso muito interessante”, relembrou Montes ao Disney Brasil.







O processo de criação de Tá Tudo Certo





Foi durante a pandemia que Felipe Simas se dedicou à ideia de criar uma produção voltada para o público mais jovem e com a participação dos novos nomes da música brasileira.

“Eu comecei a esboçar a história e meu sentimento foi: ‘eu não sou um roteirista! Eu preciso de alguém para me ajudar a desenvolver essa história”. Assim, os caminhos de Simas e Raphael se cruzaram para criar essa trama que também fala de sonhos e amadurecimento.

“Ele [Simas] queria retratar um tema que é caro pra mim, que é sucesso: o que é o sucesso, o quanto você tem que lutar para ter o seu sucesso”, conta Montes.

O escritor esclarece que esses temas lhe tocam profundamente porque, quando adolescente, ele ouvia muita gente dizer que ser autor, no Brasil, não dava certo. “Acho que é um drama do jovem, ter que decidir muito cedo o que quer fazer [da vida]”, explica Raphael.

Felipe revelou ainda que, mesmo vindo do romance policial, Montes rapidamente comprou a ideia e topou o desafio: “Gostei muito desse casamento de mundos distintos. Eu aprendi enormemente com o Rapha e acho que o Rapha vivenciou coisas que até então não tinha vivido no processo de escrita”.





Tá Tudo Certo: quando a fanfic vai para as telas





Para quem não sabe, o termo fanfic se refere a histórias criadas pelos próprios fãs, que imaginam as situações mais diferentes possíveis inspiradas em seus ídolos – sejam do cinema, da música ou da literatura.

E foi justamente misturando realidade e ficção que Simas desenvolveu a ideia de Tá Tudo Certo, em que os cantores trazem elementos de suas vidas reais – como seus nomes – para a trama.

“A ideia era que a gente criasse um universo paralelo, em que eles assumem muitas características de suas personas – mas não todas necessariamente –, seus próprios nomes, e vivam esse outro mundo”, afirmou Simas. “Eu brinco que Tá Tudo Certo é uma fanfic autorizada”.







O romance vai além dos clichês em Tá Tudo Certo





A história de Pedro e Ana poderia ser mais uma comédia romântica, no entanto, a produção vai além ao trazer dramas reais com os quais o público de diferentes idades pode se identificar.

“Ao mesmo tempo que a gente quis fazer uma comédia romântica, com os clichês da comédia romântica, o Simas e o Rubel traziam uma espécie de subversão”, destaca Raphael.

Tá Tudo Certo fala do primeiro amor, mas, segundo Raphael, esse não é necessariamente o único. E também discute sonhos, primeiro emprego, perrengues do início da vida adulto e muito mais. “A série, ao mesmo tempo que é muito good vibes, ela também é, em algum lugar, realista”, ressaltou Montes.

Os dois criadores destacam, ainda, que a produção tem, sim, a magia Disney, mas sem perder o diálogo do jovem de hoje.

E mesmo para quem não acompanha a carreira dos artistas que participam de Tá Tudo Certo, a série conquista por um simples motivo: sua história. “A história de personagens com os quais qualquer um se identifica na medida que todo mundo tem seus sonhos, todo mundo tem suas aspirações”, pontuou Montes.

Mergulhe agora mesmo nessa história de amor e música e conheça os nomes da nova geração de artistas brasileiros! Tá Tudo Certo já está disponível no Disney+!