Tá Tudo Certo: Toni Garrido elogia nova geração de artistas que protagoniza a série 

Cantor “vivencia” o outro lado ao interpretar o presidente de uma grande gravadora na nova série original do Disney+.



A série Tá Tudo Certo já chegou ao Disney+. E veio trazendo Ana Caetano, Pedro Calais, Vitão, Clara Buarque e vários outros nomes da nova geração da música brasileira no elenco. Por sua vez, Toni Garrido vem como uma das “vozes da experiência” para essa produção.

A comédia romântica com ares de fanfic foi criada por Felipe Simas e Raphael Monteiro. Rubel é co-roteirista e, ele Júlia Mestre (da banda Bala Desejo) também atuaram e ajudaram na composição da trilha sonora da série.









Toni Garrido e a mistura entre realidade e ficção em Tá Tudo Certo



Tá Tudo Certo conta a história de Pedro, um jovem estudante de Direito. Ele sonha em ser músico, mas vai trabalhar como estagiário no departamento jurídico de uma grande gravadora. E coube a Toni Garrido exatamente o papel de chefe de Pedro nessa empresa multinacional.

“[O personagem] é parecido com coisas que eu vi, mas muito diferente de coisas que eu sou. Eu sempre estive do lado oposto. [Na série], eu faço o contraponto do sonho, quero transformar o sonho em dinheiro”, explicou Toni em entrevista exclusiva ao Disney Brasil.

Um detalhe que chamou a atenção do público foi o fato dos personagens levarem os mesmos nomes dos artistas que os interpretam. E com Toni não foi diferente.

Segundo o cantor, a experiência foi um desafio. “Primeiro que quando você ouve o nome, teu cérebro já traz quem você é desde que nasceu. Então, você tem que sair disso e trazer aquele personagem que de certa forma, é parecido, é regular ao que você é”.

Dedicado ao trabalho, Toni – o da série – dá a Pedro a missão de convencer Ana Caetano, cantora independente que faz sucesso na internet, a assinar com sua gravadora.

Isso porque seu trabalho está em risco devido ao fato da empresa não lançar um novo sucesso há meses. Ele, então, está sempre em busca do próximo hit.

“Na série, eu sou o agoniado, um ser humano ansioso, com falhas. E que existe para poder causar o terror que é a vida, que é o dia a dia”, destacou Garrido.









A modernidade atemporal de Tá Tudo Certo



Para Toni Garrido, Tá Tudo Certo não é uma produção feita somente para adolescentes e jovens adultos. Ela tem tudo para agradar em cheio pessoas que gostam de histórias sobre sonhos e que veem a beleza na juventude. “Eu vejo que [a série] é um flash desse momento de agora, com essas pessoas que falam muito [ao público]”.

Ainda segundo o cantor e ator, a poesia dessa nova geração de artistas é uma coisa incrível. Isso porque, para Toni, essa é “uma galera que entendeu que não interessa o que você faz; interessa que você faça o que quiser fazer, que descubra sua essência de fato, de verdade”, pontua.

“E isso aparece não só na música, aparece na roupa, em tudo. E essas conversas acontecem também nos bastidores. Para mim esse é o grande barato”, complementou Toni.

E em relação a conviver e trabalhar com tantas revelações musicais, sendo ele uma pessoa com carreira já tão consolidada na História da música e da cultura brasileira, Toni Garrido curtiu muito a experiência: “Me senti muito bem porque, de certa forma, não destoei disso.”









Tá Tudo Certo já estreou no Disney+



“Sonhe!” Essa é a grande mensagem que Tá Tudo Certo deixa para o público de acordo com Toni Garrido. Aproveite, então, para resgatar seus sonhos e conhecer uma galera nova, que tem arrasado por onde passa em Tá Tudo Certo.

Todos os quatro episódios da nova minissérie original brasileira já estrearam no Disney+. Não perca!