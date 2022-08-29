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Tarã: tudo o que você precisa saber sobre a nova série do Disney+ estrelada por Xuxa

29 de agosto de 2022
29 de agosto de 2022

Começaram as gravações da nova série original do Disney+ que traz Xuxa como protagonista. Descubra tudo sobre a produção de Tarã.


Tarã, a nova série brasileira original do Disney+, deu início às filmagens em julho no estado do Acre e é protagonizada por ninguém menos que a estrela Xuxa Meneghel.

A produção é uma ficção com fantasia e luta em defesa da natureza ambientada na Amazônia, e que conta com outros grandes nomes no elenco. Saiba mais sobre Tarã:

Tarã


Qual o enredo de Tarã?

A série Tarã traz uma aventura fantasiosa sobre a lenda de um povo que vive na Floresta Amazônica, retratando sua história, profecia e o legado de cuidado com a natureza.

Na história, o planeta Terra está passando por sérios desafios ambientais e somente Gaia (vivida pela atriz indígena Ywyzar Guajajara) – ao lado de sua mãe, Ylla (vivida por Xuxa) e seus amigos –, pode salvar a humanidade da extinção.

Gaia terá que, no momento certo, levar um amuleto a um local sagrado na Amazônia, onde na antiguidade se formou um portal mágico. Atualmente, o lugar é guardado pelo povo das 9 Luas, uma comunidade tradicional da qual Gaia é descendente por parte de pai.

Para atingir seu objetivo, Gaia precisa entender melhor a própria história com ajuda da mãe Ylla, sua avó Kirina – a líder deste povo – e de outras guerreiras locais, para então, se preparar e enfrentar um ambicioso fazendeiro que lucra às custas da natureza.

Ylla/Xuxa, além de ajudar a filha em sua jornada, é uma farmacêutica bem-sucedida do Rio de Janeiro, que ao embarcar nesta viagem com Gaia, descobrirá vivências e revelações antigas que darão um novo sentido à sua vida.

Tarã


Conheça a equipe Tarã

Além de Xuxa Meneghel e Ywyzar Guajajara, a série traz nomes bem conhecidos do público brasileiro. A apresentadora e atriz Angélica viverá Niara e a cantora Fafá de Belém, Mandrágora.

O elenco ainda tem Lana Guelero (como a avó Kirina), Igor Pedroso (Onirê), Bukassa Kabengele (Bruk), Pedro Goifman (Kauê), Bruno Garcia (JM), Gleici Damasceno (Guerreira Mayu), entre outros.

Tarã faz parte dos conteúdos Disney+ Original Productions e é uma criação de Anna Lee, que assina o roteiro ao lado de Morgana Kretzmann e Bárbara Velloso, com assessoria da indígena Renata Tupinambá.

Fernando Zuccolotto é o diretor de arte, responsável por criar uma aldeia cenográfica construída no sul do Acre, aproveitando materiais e técnicas locais e contando com os conhecimentos de uma equipe da Aldeia Puynawa. A trilha sonora é da Loud+, com a colaboração da compositora indígena Djuena Tikuna.

Para fundamentar o tema da trama, Tarã conta com pesquisadores locais, entre eles o documentarista e produtor local Sérgio de Carvalho, e Ailton Krenak, líder indígena, ambientalista, filósofo e escritor, para que a produção seja fiel à grandiosidade da Floresta Amazônica e seus povos originários.

Tarã tem previsão de estreia para o 2º semestre de 2023 e é realizada pela Formata Produções e Conteúdo e Nonstop, em parceria com o Disney+.

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