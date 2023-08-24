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#TBT da Marvel: a estreia do Motoqueiro Fantasma na Marvel Spotlight #5

24 de agosto de 2023
24 de agosto de 2023

Relembre a chegada de um dos mais sombrios personagens da Marvel Comics. 


Por décadas, os personagens de muitas revistas em quadrinhos eram super-heróis brilhantes, mocinhas corajosas e vilões terríveis tanto nas ações quanto na aparência. Contudo, a década de 1970 trouxe uma mudança que abriu caminho para novas criações, como a do Motoqueiro Fantasma

Johnny Blaze – nome do homem por trás do capacete do Motoqueiro Fantasma – foi criado pelo roteirista Gary Friedrich em parceria com o editor Roy Thomas, e com artes de Mike Ploog. Sua primeira aparição foi em Marvel Spotlight #5, de 1972.

E, desde então, esta criatura amaldiçoada entrou de vez para o cânone da Marvel Comics. Que tal, então, relembrar essa história no #TBT da Marvel desta semana?

Motoqueiro Fantasma


Quem é Johnny Blaze, o Motoqueiro Fantasma?


Antes de falar na revista propriamente dita, melhor revisar um pouco este icônico personagem adorado pelos fãs da Casa de Ideias – como a Marvel Comics também é carinhosamente conhecida.

Johnny Blaze foi o primeiro Motoqueiro Fantasma da editora. Ele era um dublê que trabalhava com motocicletas e se uniu ao Espírito da Vingança chamado Zarathos para salvar o homem que ele tinha como pai da morte.

Esse acordo, no entanto, custou bem alto para Blaze. O preço foi ser amaldiçoado pelo demônio e, assim, se tornar um vingador e coletor de almas daqueles que fizeram algum mal ao mundo.

Vale destacar que Blaze não foi o único Motoqueiro Fantasma da Marvel. Outros vieram depois dele.

Por exemplo: em 1990, com o relançamento de Ghost Rider,  Danny Ketch assumiu o posto do ser flamejante. Posteriormente, em 2014, foi a vez do jovem mecânico Robbie Reyes vender sua alma e se tornar o espírito vingador.

Motoqueiro Fantasma

A chegada do terror ao mundo dos quadrinhos


Junto com os primeiros quadrinhos de super-heróis, em 1930, vieram também histórias polêmicas, com temas considerados controversos para a época. Nos anos 1950, nos Estados Unidos, foi criado o Comic Code Authority, ou CCA.

Tratava-se de um “selo de aprovação” que indicava que a publicação não trazia cenas inapropriadas para crianças como consumo de álcool e drogas, conteúdos violentos, histórias de terror e monstros e outros temas. 

Por ser uma iniciativa privada, o CCA não tinha autoridade legal. No entanto, a sociedade rapidamente comprou a ideia e mesmo os distribuidores rejeitavam revistas sem o selo. 

Em 1971, uma mudança no código abriu espaço para que personagens clássicos da literatura de terror pudessem aparecer também nas HQs. Ou seja: vampiros, lobisomens, e, claro, fantasmas

Esse foi o precedente que Stan Lee, na época o editor-chefe da Marvel Comics, queria.

Marvel Spotlight #5


A primeira aparição do Motoqueiro Fantasma em Marvel Spotlight #5


Na época, Stan Lee havia criado uma publicação chamada Marvel Spotlight a fim de testar novos personagens e ver quais mereciam ganhar uma publicação própria ou não. Foi na edição 2, por exemplo, que um dos famosos monstros da marca estreou: o Lobisomem na Noite.

Alguns meses depois, na edição Marvel Spotlight #5, uma nova criatura sobrenatural foi apresentada ao público: Johnny Blaze, o Motoqueiro Fantasma

Seus criadores se inspiraram no piloto Evil Knievel, fenômeno da época com suas manobras radicais na moto, e também na popularidade das motocicletas em filmes, músicas e na cultura em geral.

A jaqueta de couro do Motoqueiro Fantasma foi inspirada em um vídeo do cantor Elvis Presley, enquanto Gary Friedrich teve como referência os visuais dos astros do momento Marlon Brando e James Dean para a forma humana de Blaze.

Na trama, o pai de Johnny morre quando ele ainda era jovem, e Blaze passa a ser criado por seus empregadores, Crash Simpson e a esposa dele. Ao crescer, inclusive, Johnny se apaixona pela filha do casal, Roxanne.

Um dia, Crash é diagnosticado com câncer. Blaze, então, oferece a própria alma ao diabo como moeda de troca, pedindo que o pai de sua amada não morra da doença. Pouco depois, Crash morre não de câncer, mas ao arriscar uma manobra complexa com a moto.

Ghost Rider

Ao vir buscar a alma de Crash, o demônio, então, amaldiçoa Blaze. Assim, o transforma em seu arauto, que deve buscar as almas das pessoas ruins e levá-las direto ao inferno.

Curiosamente, o Motoqueiro Fantasma foi criado para ser um dos vilões do Demolidor, no entanto, a Marvel decidiu que ele merecia mais que uma pequena participação. E eles estavam certos: o sucesso do personagem foi imenso. 

Em 1973, foi publicada a primeira edição de Ghost Rider, e, desde então, o personagem segue conquistando fãs no mundo inteiro. 

Aproveite e assista ao filme Motoqueiro Fantasma (2007), no Disney+. Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), visite sempre o Marvel Insider!

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