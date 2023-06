TBT da Marvel: a evolução da Garota Esquilo até Unbeatable Squirrel Girl #4

Desde sua criação,no início dos anos 1990, a personagem da Garota Esquilo não foi muito levada a sério. Nem mesmo o fato do roteirista Will Murray e o icônico artista Steve Ditko assinarem Marvel Super-Heroes #8, HQ em que ela aparece pela primeira vez, mudou isso.

A trajetória da personagem, no entanto, sempre se mostrou digna de credibilidade e respeito.

Nesta primeira participação no Universo Marvel Comics, por exemplo, a Garota Esquilo – também conhecida como Doreen Green – derrotou ninguém menos do que o Doutor Destino, um dos maiores vilões da editora.

O tempo passou e, pouco a pouco, Doreen foi conquistando o público. Até que, em 2015, com o lançamento de Unbeatable Squirrel Girl, a personagem, enfim, ganhou o destaque que merecia – e foi consolidado na marcante edição #4 do título.









Relembre as primeiras histórias da Garota Esquilo

Entre sua criação nos anos 1990 e seu primeiro título-solo, Doreen apareceu esporadicamente em outras revistas da Marvel. Em 2005, o roteirista Dan Slott incluiu a personagem como uma das integrantes do grupo Great Lake Avengers.

Em seguida, foi a vez do roteirista Brian Michael Bendis, diante da crescente popularidade de Doreen, incluí-la como a babá da filha de Luke Cage e Jessica Jones em New Avengers.

Cada vez mais regular em suas aparições, a Garota Esquilo ganhou um título próprio em 2015. Axel Alonso, editor-chefe na época, em busca de aumentar a diversidade nas histórias, decidiu dar mais liberdade criativa em relação a como os quadrinhos da Marvel deveriam ser.

Alonso, então, escolheu Will Moss para ser o editor do novo título da Garota Esquilo. Moss, por sua vez, convidou o roteirista Ryan North e a artista Erica Henderson para criarem Unbeatable Squirrel Girl.









Unbeatable Squirrel Girl #4 e o confronto entre a Garota Esquilo e Galactus



Em tradução livre, Unbeatable Squirrel Girl significa “a imbatível Garota Esquilo”. O título faz referência ao fato dela nunca ter sido derrotada, nem mesmo por grandes vilões como Thanos e o próprio Doutor Destino.

Para tornar a trama mais interessante, North e Henderson fizeram uma história repleta de piadas internas, mas que também era de fácil compreensão para aqueles que nunca tinham lido nada do personagem.

Eles ainda criaram, dentro da história, uma espécie de jogo de cartas chamado “Guia dos Supervilões do Deadpool”, que além de deixar tudo mais lúdico, ainda dava aos leitores um pouco mais de contexto sobre outros antagonistas – como Kraven, da primeira edição de Unbeatable.

Já neste primeiro título, o público ficou preso ao iminente confronto entre a Garota Esquilo e Galactus, o super-vilão devorador de planetas. O título de “imbatível” corria risco.

Somente em Unbeatable Squirrel Girl #4 é que os leitores puderam, enfim, acompanhar o desfecho desse embate. E o resultado surpreendeu a todos.

Diferentemente da maioria dos super-heróis, a máxima do “bata primeiro, pergunte depois” não funcionava para Doreen. Ela até tentou seguir por este caminho, principalmente após derrotar Thanos dessa forma, mas logo desistiu.

Isso porque uma das grandes habilidades da Garota Esquilo é sua capacidade de escutar e de ter empatia. Assim, ela parou para conversar com Galactus.

Então, ela descobriu que o devorador de planetas nunca havia comido uma noz. Chocada com a notícia, a Garota Esquilo propôs um acordo: encontraria um planeta desabitado, mas repleto de nozes para Galactus comer e, em troca, ele pouparia a Terra.

O vilão aceitou a negocoação e, após todos se deliciarem com um verdadeiro banquete de nozes, eles vão descansar na Lua.

E é aqui que está o grande destaque da Garota Esquilo: seu poder de conexão! Doreen se conecta com Galactus em um nível pessoal, tornando-se amiga dele.









Ao contrário dos demais super-heróis, os poderes de Doreen não a deixam angustiada ou aflita, e sim, a divertem. Isso deu às suas histórias um tom sempre alegre em uma época em que a maioria das revistas em quadrinhos, em geral, eram mais sombrias, com tramas mais pesadas.

Ou seja, Unbeatable Squirrel Girl trouxe uma lufada fresca de ar em meio ao denso cenário das HQs no mundo. Tanto que o título já ganhou mais de um Prêmio Eisner – um dos mais importantes no universo dos quadrinhos – em diferentes categorias.

No Disney+, a Garota Esquilo aparece em diferentes aventuras da série de animações Marvel Rising.

Acompanhe todas as quintas-feiras o #TBT da Marvel no site da Disney Brasil, sempre relembrando quadrinhos históricos. Para todas as novidades do Universo Marvel, visite sempre o Marvel Insider!