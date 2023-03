TBT da Marvel: A icônica edição de Capitão América #1

Relembre a histórica capa que traz o Capitão América enfrentando o nazismo.





Desde sua criação nos quadrinhos a sua chegada ao Universo Cinematográfico Marvel (UCM), a trajetória do Capitão América sempre foi histórica. E o #TBT da Marvel dessa semana vai relembrar a primeira edição de Capitão América e o contexto no qual ela foi lançada.

Na década de 1940, o mundo olhava com preocupação para a Europa e a guerra que acontecia no velho continente. Por outro lado, o sentimento patriótico tomava conta dos Estados Unidos

Nesse contexto, o escritor Joe Simon – em parceria com o artista Jack Kirby – criou um personagem que trazia, em si, as cores e linhas da bandeira norte-americana.

Esse super-herói carregava também um escudo, que trazia, igualmente, as cores que representavam os Estados Unidos. E ele tinha um nome: Capitão América.









Capitão América #1: quando um super-herói enfrentou um vilão da vida real





A ideia de criar o Capitão América surgiu, justamente, porque Simon e Kirby acreditavam que o tema patriótico iria vender quadrinhos. Então, nada como um super-herói, com as cores da bandeira, disposto a caçar alguns nazistas, certo?

Pois bem, Capitão América #1 foi lançada em dezembro de 1941 e aconteceu de ser, ao mesmo tempo, popular e controversa. Isso porque, logo na capa, aparece o super-herói socando ninguém menos do que Adolf Hitler, o líder nazista responsável pelo Holocausto.

Ou seja, a publicação da Marvel colocava abertamente um personagem da vida real como um dos vilões dos quadrinhos.

A icônica capa ajudou a vender milhares de revistas. Mas, claro, não agradou aos isolacionistas – que achavam que os Estados Unidos deveriam evitar qualquer tipo de envolvimento com a 2ª Guerra Mundial.

Protestos foram realizados do lado de fora da redação da Timely Comics (posteriormente conhecida como Marvel), em Nova York. E Simon e Kirby chegaram a ficar sob proteção policial.

Com o passar do tempo e os eventos seguintes do conflito mundial, os Estados Unidos acabaram entrando na segunda grande guerra, e os isolacionistas arrefeceram.

Mas, independente disso, o Capitão América já era um sucesso no Universo Marvel. E, na década de 1960, ao se juntar com os Vingadores, o personagem só se popularizou cada vez mais, transformando-se no líder representado por Chris Evans e atualmente por Anthony Mackie nos filmes do UCM.

Para todas as novidades do Universo Marvel, não deixe de visitar o Marvel Insider!