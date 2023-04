TBT da Marvel: a primeira aparição da Viúva Negra em Tales of Suspense #52

Relembre a estreia de uma das mais marcantes e misteriosas personagens do Universo Marvel.



Natasha Romanoff, mais conhecida como Viúva Negra, é uma dessas personagens que mesmo hoje, décadas depois de sua aparição em Tales of Suspense #52, se mantém tão misteriosa quanto no início.

As revistas Tales of Suspense sempre foram um espaço de experimentação para criadores e artistas da Marvel Comics. Mas também se tornou a “casa” do Homem de Ferro, que protagonizou inúmeras edições desde sua primeira aparição em 1959.

Assim como ele, vários personagens se destacaram na série, indo muito além de uma participação especial. Incluindo Natasha Romanoff.









Tales of Suspense #52 e a aparição da Viúva Negra





Escrita por Stan Lee e Don Rico, com desenhos de Don Heck e arte da capa assinada por Jack Kirby, Tales of Suspense #52 marcou a estreia de uma Natasha Romanoff ainda bem diferente da que se conhece hoje.

Os anos 1960 e a Guerra Fria foram inspiração para os criadores da Marvel Comics imaginarem seus grandes vilões, como comunistas e espiões – e Natasha preenche ambos os requisitos.

Na trama, ela era uma espiã russa e tinha até um parceiro: um cara chamado Boris. Os dois se passam por uma dupla que quer conhecer as Indústrias Stark para aprender sobre a tecnologia e ensinar sobre o tema para as crianças da Ucrânia.

Com todo seu charme, Natasha atrai Tony Stark, que a convida para jantar. Enquanto isso, Boris invade as Indústrias Stark para cumprir sua missão.

Stark descobre, então, que suas instalações foram invadidas e parte imediatamente, levando Natasha consigo. No embate entre o Homem de Ferro e o companheiro de Natasha, a espiã atua como distração para Tony Stark.

Quando o Homem de Ferro triunfa e o disfarce da espiã é descoberto, Natasha Romanoff sai de cena.









A importância da Viúva Negra no Universo Marvel





Embora a Viúva Negra tenha aparecido majoritariamente como vilã nesta história, o final da edição traz uma motivação para a personagem ao contar sua história de solidão e abandono.

O curioso é que Natasha Romanoff não foi a primeira a utilizar o título de “Viúva Negra”. O nome pertencia à Claire Voyant, personagem da Timely Comics – editora que posteriormente se transformou na Marvel Comics – que estreou em 1940.

Claire foi a primeira super-heroína fantasiada em uma história em quadrinhos. Já Natasha foi a primeira personagem feminina da Marvel a ter a própria série solo de HQs.

Em comum, as duas romperam os limites do que era possível para as mulheres dentro das histórias em quadrinhos.

Eventualmente, Natasha deixa a vida de espiã, chegando a se tornar uma agente da S.H.I.E.L.D e um dos membros-chave dos Vingadores.

Ela se torna uma das mais importantes personagens da Marvel, inclusive desempenhando um papel de destaque no Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Além de ser interpretada por Scarlett Johansson em franquias como Homem de Ferro e Vingadores, ela também ganhou um filme-solo intitulado Viúva Negra, de 2021. Mas, ainda assim, seu passado misterioso a assombra pelo resto de sua vida.

Para todas as novidades do Universo Marvel, não deixe de visitar o Marvel Insider!