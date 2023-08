TBT da Marvel: a primeira aparição do Homem-Aranha em Amazing Fantasy #15

Celebre o aniversário do Cabeça de Teia em grande estilo e relembre sua estreia na Marvel Comics.



Ele continua com o rostinho jovem, mas o super-herói amigo da vizinhança já tem 61 anos! Em agosto de 1962, Stan Lee e Steve Ditko lançaram aquela que seria um dos quadrinhos mais icônicos da Marvel Comics: Amazing Fantasy #15 e a primeira aparição do Homem-Aranha!

Ao longo desse tempo, Peter Parker – também conhecido como Cabeça de Teia ou mesmo Miranha para muitos fãs – se tornou um dos personagens mais populares da marca, protagonizando um sem número de HQs, animações, filmes, games e muito mais.

A fim de celebrar esta importante data, o #TBT da Marvel dessa semana vai relembrar a primeira aparição do Homem-Aranha nos quadrinhos.









O caminho até a primeira aparição do Homem-Aranha



Nem todo mundo sabe, mas o caminho que Peter Parker percorreu até sua estreia foi longo. Martin Goodman, editor da Marvel Comics na época, não se entusiasmou muito com o personagem, mas deu carta verde para que ele fosse publicado em Amazing Fantasy.

A publicação não era nenhum best seller da casa – na verdade, suas vendas iam de mal a pior – e Stan Lee, criador do personagem, tinha outras ideias. No entanto, com espaço garantido, ele seguiu em frente com o projeto de fazer um super-herói jovem, subestimado e nada glamuroso.

Para isso, Lee escolheu Steve Ditko como artista – e não foi à toa. Ditko era conhecido por ser quieto, contudo seus desenhos explodiam em criatividade, inovação e humor. Tudo com um toque sutil de estranheza que deixavam as coisas ainda mais interessantes.

Amazing Fantasy #15: um grande poder traz grande responsabilidade



Parceria formada, os dois assumiram a responsabilidade de lançar o personagem, ainda que em uma revista prestes a ser cancelada. Ninguém imaginava, porém, que Amazing Fantasy #15 seria um sucesso.

A capa da edição foi desenhada por Jack Kirby, outra lenda da Marvel Comics, e colorizada por Ditko. Além da história do Homem-Aranha, a publicação também contava com outras três tramas, mais curtas, também criadas por Lee e Ditko.

Nas 11 páginas dedicadas ao novo super-herói, o público foi apresentado ao jovem Peter Parker, um adolescente órfão que vivia com a tia May e o tio Ben. Tímido e desajeitado, Parker estava longe de ser o garoto mais popular da escola.

Um dia, acidentalmente, o garoto é picado por uma aranha radioativa, que o leva a desenvolver incríveis poderes. Ciente de sua nova condição, Peter resolve utilizar suas novas habilidades a seu favor, criando um disfarce e se auto-intitulando o Homem-Aranha.

Em uma série de infortúnios que podem ser resumidos como “aqui se faz, aqui se paga”, Parker deixa escapar um criminoso, distraído com sua fama repentina. Posteriormente, seu tio Ben é assassinado e Peter descobre que o responsável foi o mesmo homem que deixou fugir.

Tomado pela culpa, Peter decide focar em utilizar seus novos poderes somente para ajudar a quem precisa, aceitando que “com um grande poder, também há uma grande responsabilidade”.

O resto, virou História.

Uma curiosidade é que as artes originais de Amazing Fantasy #15 foram doadas anonimamente à Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. É possível visitar o espaço e ver pessoalmente os desenhos. Eles também podem ser vistos online, no site da Biblioteca.

Para ver todos os #TBTs da Marvel já publicados e acompanhar todas as novidades do Universo Marvel, visite sempre o Marvel Insider!