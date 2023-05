TBT da Marvel: Avengers #16 e a primeira grande mudança nos Vingadores

Edição inovou ao realizar uma das maiores transições de equipe do Universo Marvel Comics.



As criações e capas do artista Jack Kirby foram fundamentais para o sucesso do Universo Marvel. Assim como as ideias e roteiros de Stan Lee também. Várias personagens que formaram os Vingadores vieram da mente destes dois.

Por falar no grupo, desde a primeira edição de Avengers, Lee e Kirby sempre trabalharam junto ao público o fato dos Vingadores não serem um time fechado.

O Incrível Hulk, por exemplo, se uniu aos Vingadores e saiu na edição seguinte, enquanto que em Avengers #4 foi a vez do Capitão América juntar-se aos super-heróis mais poderosos do planeta.

No entanto, foi em Avengers #16, de 1965, que ocorreu a maior mudança nos Vingadores: basicamente todos os membros foram embora, restando apenas o Capitão América como líder de novo grupo.

E é justamente essa a história do #TBT da Marvel da semana.

O Universo Marvel e a criação dos Vingadores



A série Avengers surgiu para promover as demais publicações da Marvel. Para isso, reunia os super-heróis mais populares da marca – que, em paralelo, mantinham suas histórias solo.

Contudo, uma vez que o universo o qual esses personagens compartilham se expandia, suas histórias ficaram mais complexas. Assim, era cada vez mais difícil coordenar as tramas individuais com as aventuras de Avengers.

Foi então que, em Avengers #16 que a Marvel fez uma das maiores transições de equipe de sua história.





Avengers #16 e uma nova equipe de Vingadores



A edição finaliza a trama iniciada anteriormente, com Capitão América e Rick Jones derrotando o Barão Zemo na Floresta Amazônica, enquanto os demais Vingadores enfrentam os Mestres do Mal, grupo criado por Zemo, em Nova York.

Com Thor de volta a Asgard e Capitão fora da cidade, o grupo considerou o impensável: uma separação. No entanto, logo mudaram de ideia quando o Gavião Arqueiro invadiu a Mansão dos Vingadores não para confrontá-los e, sim, pedir para lutar ao lado deles.

Após provar suas habilidade e sinceridade, o ex-vilão foi aceito no grupo. Animados com a ideia de serem substituídos, o time, então, passou a procurar novos super-heróis para integrarem a iniciativa.

Assim, mais dois vilões mudaram de lado e se uniram aos Vingadores: os irmãos Maximoff. Tanto Mercúrio quanto a Feiticeira Escarlate entraram para a iniciativa.

Quando o Capitão América retornou à Mansão, se deparou com vários rostos novos no local. Visivelmente surpreso, o Sentinela decidiu ficar e seguir treinando e liderando aquele novo grupo.





A importância de Avengers #16



Essa poderia ser só mais uma história sobre membros entrando e saindo dos Vingadores, no entanto, a Avengers #16 se tornou histórica.

Como se a ideia de trocar um grupo inteiro de uma só vez já não fosse bastante arriscada, substituí-los por personagens que um dia foram inimigos foi uma grande aposta da Marvel – mesmo sendo ela uma editora que sempre valorizou anti-heróis e mesmo vilões empáticos.

No entanto, essa decisão abriu caminho para algo que se tornou comum nas publicações da marca: a reabilitação dos vilões. Os leitores gostaram da ideia, e outros personagens seguiram caminhos parecidos.

