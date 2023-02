TBT da Marvel: Como foi a primeira aparição do Justiceiro nos quadrinhos do Homem-Aranha?

Relembre a edição #129 de The Amazing Spider-Man e a chegada deste sombrio personagem ao Universo Marvel Comics.



Em 1986, The Punisher #1 chegava às bancas trazendo um super-heróis tão sombrio quanto violento. No entanto, o personagem criado por Gerry Conway em parceria com os artistas John Romita Sr. e Ross Andru apareceu no Universo Marvel Comics bem antes.

Foi em The Amazing Spider-Man que Frank Castle foi apresentado ao público em uma edição que marcou os fãs do aracnídeo.





The Amazing Spider-Man #129 e a primeira aparição do Justiceiro





Quando Stan Lee precisou abrir mão de seu trabalho como roteirista para assumir o posto de editor-chefe da Marvel, Gerry Conway, um proeminente autor, assumiu as publicações de dois importantes personagens: Homem-Aranha e Thor.

Na edição #129 de The Amazing Spider-Man, lançada em 1974, Peter Parker está lidando com a morte de sua namorada, Gwen Stacy.

Enquanto isso, seu chefe, J. Jonah Jameson, tenta pintar o alter-ego heróico de Peter como o assassino de Norman Osborne – o dono da empresa de tecnologia OsCorp. No entanto, Peter sabe que Norman era o homem por trás do vilão Duende Verde, e que morreu em decorrência de suas atitudes.









É nesse contexto que o arco The Punisher Strikes Twice! introduz Frank Castle, o Justiceiro, um personagem que mudaria completamente o Universo Marvel, e o Chacal, seu comparsa e cabeça da dupla.

Como o nome sugere, ele surge como alguém motivado pela vingança e disposto a fazer justiça com as próprias mãos. E sua missão é eliminar o Homem-Aranha – por ele ser o responsável pela morte de Norman.

Contudo, após se enfrentarem, o super-herói amigo da vizinhança consegue mostrar ao rival que ele estava sendo manipulado pelo Chacal, e que o vilão havia armado para ambos.

O Homem-Aranha e o Justiceiro, então, assumem uma trégua. Peter volta para seus problemas, enquanto Frank Castle retorna para as sombras – agora com o Chacal na sua lista de inimigos a eliminar.

Por quase uma década, o Justiceiro fez diversas participações especiais em outras publicações, como do Capitão América e do Demolidor.

E, somente em 1986, uma pequena tiragem da série limitada The Punisher foi publicada pela Marvel.

Com ela, se firmou em definitivo a ideia de que super-heróis podem ser brilhantes como o Capitão América, mas também podem ser mais sombrios e instáveis, como Frank Castle e seu Justiceiro.

Relembre edições histórias da Marvel Comics todas as semanas no #TBT da Marvel. Para esta e mais novidades do Universo Marvel, não deixe de visitar o Marvel Insider!