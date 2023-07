TBT da Marvel: Eternals #1 (1976) e a arte de Jack Kirby

Relembre a publicação que trouxe uma nova perspectiva aos quadrinhos da Marvel. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!



Em 2021, os fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) conheceram um verdadeiro mundo à parte com Eternos. No entanto, esses incríveis personagens já se destacavam desde sua criação, em 1976, pelas mãos do artista e roteirista Jack Kirby em Eternals #1.

Mais do que histórica, a publicação se tornou um marco para a carreira de Kirby. No #TBT da Marvel desta semana, relembre os personagens que estrearam na edição e sua marca indelével para a Marvel Comics.



Quem são os Eternos





Antes de falar propriamente do quadrinho de 1976, é preciso explicar quem – ou o quê – são os Eternos.

Na verdade, os Eternos não são uma raça de criaturas, assim como também não são apenas um grupo de super-heróis. Eles foram criados por um grupo de Deuses Celestiais juntamente com os Deviantes, com quem estão em um conflito milenar.

Posteriormente, adquiriram poderes similares aos de deuses, tornando-se, de fato, eternos.





Eternals #1: uma obra prima por Jack Kirby



Ao lado de Stan Lee, Kirby co-criou grandes personagens como Capitão América e Pantera Negra. No entanto, por diferenças editoriais, ele deixou a marca no final dos anos 1960. Em 1975, porém, ele retornou à Casa das Ideias – como a Marvel Comics também era conhecida.

Além de voltar a trabalhar com seus personagens, com a liberdade editorial garantida, ele criou novas séries, e uma delas foi, justamente, Eternals.

A primeira página de Eternals #1 (1976) já trazia um importante recado sobre o que estava por vir: "O homem está sozinho no universo? Todos os mitos e lendas que surgiram do passado distante apontam para uma estranha visita das estrelas! Seres de grande poder estiveram nesta Terra – e então partiram! Quem eram eles? O que eles fizeram aqui? Para onde eles foram?”

A publicação foi concebida, escrita e desenhada por Jack Kirby, que uniu as teorias sobre visitas extraterrestres à Terra, as quais ganharam força após a corrida espacial, com suas próprias ideias sobre a origem da humanidade e dos super-heróis.

O resultado foi uma HQ que basicamente reescreveu a história da Marvel Comics e deu os primeiros passos para o Multiverso.









A história de Eternals #1 (1976)



A trama de Eternals #1 (1976) apresentava os membros da equipe, incluindo Ikaris, Ajak, Sersi, Domo, Makkari, Thena, Zuras e outros, bem como outros. Contudo, Kirby não se apressou em introduzi-los.

Antes, uma página dupla retratava o que ele chamou de “A Câmara dos Deuses”, encontrada por Dr. Daniel Damian e sua filha, Margo Damian, em um trabalho de desenho que, ainda hoje é considerado um dos melhores da editora.

Pai e filha encontraram a tal câmara graças a seu guia, Ike Harris que, na verdade, é Ikaris, um dos Eternos. Ele se uniu aos pesquisadores a fim de ativar um antigo farol e confirmar que os Celestiais estavam retornando à Terra.

Contudo, os Deviantes, após milênios escondidos nas sombras, também estavam no encalço de Ikaris, a fim de impedir o retorno dos Celestiais. No entanto, era tarde para eles.









Veja Eternos no Disney+



Conheça a visão do Universo cinematográfico Marvel (UCM) para essas poderosas criaturas no filme Eternos. Dirigido por Chloé Zhao e com nomes como Angelina Jolie no elenco, a produção está disponível no Disney+.

Para rever todos os #TBTs da Marvel e acompanhar todas as novidades do Universo Marvel, visite sempre o Marvel Insider!