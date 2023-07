TBT da Marvel: Fantastic Four Annual #1 e a origem de Namor

Publicação especial da Marvel Comics traz a equipe liderada por Reed Richards enfrentando o poderoso atlante.



Os quadrinhos do Quarteto Fantástico sempre foram sucesso de vendas da Marvel Comics. O grupo de super-heróis foi o primeiro a protagonizar uma edição especial estilo anuário que, dentre suas histórias, trouxe um arco especial dedicado a Namor.

O atlante foi um dos primeiros personagens da editora, ainda na chamada Era de Ouro dos quadrinhos. E em Fantastic Four Annual #1, lançado em 1963, o público pôde rever alguns aspectos da vida do personagem e sua origem.

Revisite, a seguir, esta icônica publicação no #TBT da Marvel desta semana:



O que é uma edição especial anuário?





Com cerca de 80 páginas, as edições especiais no estilo anuário da Marvel Comics tinham um formato diferenciado e um valor maior. Lançadas geralmente em datas comemorativas, a permanência delas nas prateleiras também era maior.

Enquanto um quadrinho regular tinha que ser vendido em três meses ou, então, devolvido à editora, essas edições anuais ficavam mais tempo disponíveis para compra nas bancas e livrarias.

Fantastic Four Annual #1 não foi exatamente a primeira edição especial da Marvel Comics. A editora havia lançado dois anuários: Millie the Model Annual #1 e Strange Tales Annual #1, ambos de 1962.

No entanto, nenhum dos dois era protagonizado por super-heróis. O primeiro focava no personagem cômico Millie Collins, e o segundo, uma compilação de reimpressões de histórias de monstros e ficção científica.



Fantastic Four Annual #1 e um novo olhar sobre Namor



A edição especial do Quarteto Fantástico trazia várias histórias dos super-heróis, como a expansão da trama de Amazing Spider-Man #1 (1963), em que o Homem-Aranha quis entrar para o grupo, mas desistiu ao saber que não era um trabalho remunerado.

Continha, também, infográficos sobre super-poderes e, até mesmo, a reimpressão de parte da primeira edição de Fantastic Four, recontando a origem dos personagens para os novos leitores.

No entanto, o arco que mais se destacou na publicação foi um de 37 páginas, com Stan Lee como roteirista, ao lado do artista Jack Kirby e do colorista Dick Ayers.

A trama revela como, depois de meses vagando pelos oceanos em busca de seu povo, Namor finalmente os encontrou. E, em seguida, organizou o exército atlante para invadir Nova York.

Intitulada “The Sub-Mariner versus the Human Race”, a saga é considerada épica até mesmo para os dias atuais. O Quarteto Fantástico, claro, consegue triunfantemente repelir o ataque.

Mas não é “apenas” o confronto incrível que se destaca nestas páginas. O arco revela a história secreta do povo aquático Homo mermanus, recapitulando a origem de Namor.

Com isso, Fantastic Four Annual #1 se tornou uma das publicações inesquecíveis da Marvel Comics.

Visite o Marvel Insider para acompanhar os demais #TBTs da Marvel, e fique por dentro de todas as novidades do Universo Marvel!