TBT da Marvel: Luke Cage Hero for Hire #1 e o salário do super-herói

Nas histórias do Homem-Aranha, o público viu Peter Parker aprender que há mais na vida de um super-herói do que dinheiro. No entanto, Luke Cage foi no sentido oposto em Luke Cage Hero for Hire #1 ao cobrar por suas boas ações.

Luke Cage Hero for Hire #1 e a quebra de paradigmas



Os Estados Unidos dos anos 1960 viram eclodir em diferentes locais do país uma série de movimentos antirracistas, um deles conhecido como movimento Black Power, e logo se espalharam para além da esfera político-social.

O Movimento Negro influenciou também a cultura e o cinema. No começo dos anos 1970, filmes do estilo blaxploitation – que traziam protagonistas negros em histórias intensas – faziam sucesso nas bilheterias.

Isso fez a Marvel Comics perceber que era preciso criar um super-herói que acompanhasse o que estava acontecendo no período. E em 1972, a marca fez algo que até então nenhuma outra editora de quadrinhos havia feito: dar a um super-herói preto sua publicação própria.

O roteirista Archie Goodwin e o ilustrador George Tuska – com grande apoio de artistas como Roy Thomas e de John Romita Sr. – assumiram a responsabilidade de criar Luke Cage.

Posteriormente, a equipe criativa por trás da publicação ganhou o reforço de Billy Graham, artista negro que, inicialmente, apenas trabalhava nas cores da revista e fazia alguns ajustes quando necessário no desenho de personagens negros.

À medida que a publicação avançava, Graham passou a se envolver não apenas no design de Luke Cage, mas também colaborou com o roteiro de várias edições.







A história de Luke Cage Hero for Hire #1



O fato dele ser um super-herói negro protagonizando uma história em quadrinhos não era a única novidade da Marvel Comics em Luke Cage. Ele também cobrava por suas boas ações.

Nascido Carl Lucas, o personagem cresceu nas ruas do Harlem, em Nova York. De punhos praticamente invencíveis, ainda jovem, ele entrou para o mundo do crime com seu amigo Willis Stryker.

Cansado de estar sempre fugindo de algo, Lucas resolveu abandonar essa vida, e acabou criando um muro entre ele e Stryke – muro esse que ficou ainda mais alto quando os dois se apaixonaram pela mesma garota: Reva.

A disputa pela atenção da jovem levou Stryke a fazer uma armadilha para Lucas, que foi preso por um crime que não cometeu. Ao lado de Stryker, Reva é morta em uma troca de tiros entre gangues e, da cadeia, Lucas jura se vingar.

De forma similar ao Capitão América, Lucas se voluntaria para participar de um projeto experimental na prisão. Seu corpo recebe uma injeção de um vírus enquanto ele é envolvido em um processo com produtos químicos e eletricidade.

No entanto, um dos guardas da prisão – que era um racista que atacava Lucas, interferiu no experimento, aumentando a reação do experimento. Contudo, Lucas não apenas sai ileso da máquina em que estava como também se dá conta que está extremamente forte.

Assim, ele foge da prisão e no caminho se dá conta que pode utilizar seu novo físico para ser um “super-herói por contrato”. Adotando o nome de Luke Cage, ele passa a divulgar seu novo “negócio”.

A coisa, no entanto, muda um pouco de figura quando um dos cartões de visita de Cage cai nas mãos de Diamondback, líder de uma gangue que, na verdade, trata-se de Stryker.

A popularidade de Luke Cage seguiu o rumo do blaxploitation e, com o tempo, declinou. Posteriormente, o personagem foi “revivido” na série de quadrinhos Iron Fist e a parceria entre os dois personagens se tornou bastante popular.

Atualmente, Luke Cage protagoniza uma série que leva seu nome, além de participar também de Defensores – ambas as produções disponíveis no Disney+.